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楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.9.8 星期四
图文：两医生挂吊瓶上班感人照片刷爆朋友圈
当事人解释是小病 不影响正常工作
    楚天都市报讯 图为：两名医生挂着吊瓶上班

    楚天都市报讯（记者陈媛 通讯员金静）昨日，一张两位医生边输液边工作的照片刷爆了朋友圈，不少网友点赞并向两位医生致敬，不过也有人表示“不支持医生带病上班”。
    发布该照片的是武汉脑科医院感染科主任许绿叶。昨日，她告诉楚天都市报记者，两位女医生是该科的雷君和王黎黎，两人身体不舒服，只因病程重合碰到一起，才一同输液的。她觉得挺感动的，就发在自己单位的医生朋友圈了，没想到被人转发了。
    昨天中午，刚输完液的雷君告诉记者，“这几天受凉了，有点发烧，已挂了几天吊针，今天精神状态完全恢复了，才来科室接诊病人的。”仍在一旁忙碌的王黎黎，只说是小病，不会影响正常工作。
    原来，王黎黎昨天是白班，从上午8点到下午1点，一直在收治、抢救病人，由于顾不上喝水，已开始出现血尿了。因此，趁中午病人休息时，她挂了瓶抗感染、消炎的点滴，以缓解病症。这样，才出现了照片中两位女医生双双挂吊瓶的一幕。
    许绿叶感谢大家对医生的理解和关怀，她解释，“考虑到是小病，不会影响正常的医疗秩序，两位医生才没有请假休息。医生是轮班制，谁休息了都会影响值班和查房。所以，一般患小感冒、炎症等小病，只要不影响患者治疗，医生一般都会坚持上班的，这是一种责任。”她也强调，对于病症可能影响正常工作的医护人员，医院会主动让他们调休。


   