查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·教师节在即 本报帮您寻找恩师 ·图文：把根留住 盘龙城遗址博物馆开建 ·图文：两医生挂吊瓶上班感人照片刷爆朋友圈 ·2016湖北企业百强今日发布 ·最美基层安全卫士请您投票 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 教师节在即 本报帮您寻找恩师 · 图文：把根留住 盘龙城遗址博物 · 图文：两医生挂吊瓶上班感人照片 · 2016湖北企业百强今日发布 · 最美基层安全卫士请您投票 2 要闻 2016.9.8 星期四 图文：两医生挂吊瓶上班感人照片刷爆朋友圈 当事人解释是小病 不影响正常工作 楚天都市报讯 图为：两名医生挂着吊瓶上班



楚天都市报讯（记者陈媛 通讯员金静）昨日，一张两位医生边输液边工作的照片刷爆了朋友圈，不少网友点赞并向两位医生致敬，不过也有人表示“不支持医生带病上班”。

发布该照片的是武汉脑科医院感染科主任许绿叶。昨日，她告诉楚天都市报记者，两位女医生是该科的雷君和王黎黎，两人身体不舒服，只因病程重合碰到一起，才一同输液的。她觉得挺感动的，就发在自己单位的医生朋友圈了，没想到被人转发了。

昨天中午，刚输完液的雷君告诉记者，“这几天受凉了，有点发烧，已挂了几天吊针，今天精神状态完全恢复了，才来科室接诊病人的。”仍在一旁忙碌的王黎黎，只说是小病，不会影响正常工作。

原来，王黎黎昨天是白班，从上午8点到下午1点，一直在收治、抢救病人，由于顾不上喝水，已开始出现血尿了。因此，趁中午病人休息时，她挂了瓶抗感染、消炎的点滴，以缓解病症。这样，才出现了照片中两位女医生双双挂吊瓶的一幕。

许绿叶感谢大家对医生的理解和关怀，她解释，“考虑到是小病，不会影响正常的医疗秩序，两位医生才没有请假休息。医生是轮班制，谁休息了都会影响值班和查房。所以，一般患小感冒、炎症等小病，只要不影响患者治疗，医生一般都会坚持上班的，这是一种责任。”她也强调，对于病症可能影响正常工作的医护人员，医院会主动让他们调休。





