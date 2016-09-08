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交警直播查处违停 获网友12万
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要闻
2016.9.8 星期四
交警直播查处违停 获网友12万次点赞
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员张建勇 张宓）昨日下午，武汉交警第二次网络直播现场执法来到东西湖区，1个多小时内处罚违停车辆241辆，其中27辆被拖移。
昨日下午4时许，在常青花园地铁站附近，路边禁止停车标志牌下，停着3辆轿车，堵住了非机动车停车场出入口。民警上前拍照、贴罚单。
直播的摄像机引来不少市民围观，他们纷纷表示希望交警严管。直播过程中，有网友问临时号牌车辆违停会不会被处罚？交警主持人解释：可以根据临时号牌查到车架号，一样要处罚；如果车架号看不清，可以直接拖移车辆。
昨日，东西湖区交通大队出动11个小组整治违法停车，至下午5时20分，共处罚违停车辆241辆，拖移其中27辆。
此次整治行动通过新浪微博直播，至昨晚8时许，微博“一直播”累计有20余万次观看，收到12万余个“点赞”。