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要闻
2016.9.8 星期四
保护武汉城市之根 盘龙城博物馆开建
楚天都市报讯 图为：盘龙城遗址博物馆效果图
楚天都市报讯（记者林永俊）足不出户，通过手机或IPAD等移动客户端，就能获取博物馆内的全部信息，并与文物实现“互动”，这种博物馆您会喜欢吗？楚天都市报记者从武汉地产集团获悉，湖北首个智慧博物馆——盘龙城遗址博物馆昨日正式开建，计划今年底实现结构封顶。
位于武汉市黄陂区盘龙湖畔的盘龙城遗址，距今已有3500年历史，是武汉城市之根。盘龙城遗址博物馆建设在盘龙城遗址公园内，去年底，《盘龙城遗址博物馆选址和体量变更及设计方案》获得国家文物局批复，总建筑面积约1.63万平方米，包括文物陈列区、库房区、办公区、省文保中心、设备区五大功能区。
世界上第一个智慧博物馆是2012年IBM与卢浮宫合作打造的，而盘龙城遗址博物馆是湖北省第一个智慧博物馆。该馆如何建设呢？
对此，武汉地产集团相关负责人表示，智慧博物馆三大核心业务职能为智慧服务、智慧保护与智慧管理。其中，智慧服务主要是增强公众的现场参与性，尤其是非现场观众，可通过网络实现虚拟三维全景浏览。
据介绍，该博物馆建成后，市民足不出户就可通过IPAD或手机客户端获取博物馆的信息，尤其是可通过虚拟主人公的视角游览博物馆，系统还带有每个文物的语音讲解，用户可将有趣的历史知识与全景式图像结合起来，尽享博物馆之魅力。