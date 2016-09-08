查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·全省小学可开展课后在校托管 ·本报邀您投票评选 最美基层安全卫士 ·教师节在即 本报帮您寻找恩师 ·图文：神龙西跃 ·保护武汉城市之根 盘龙城博物馆开建 ·交警直播查处违停 获网友12万次点赞 ·本报位列都市报类第六 看楚天进客户端类十强 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第2版 : 要闻 第20版 : 诗歌美文 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 全省小学可开展课后在校托管 · 本报邀您投票评选 最美基层安全 · 教师节在即 本报帮您寻找恩师 · 图文：神龙西跃 · 保护武汉城市之根 盘龙城博物馆 · 交警直播查处违停 获网友12万 · 本报位列都市报类第六 看楚天进 1 要闻 2016.9.8 星期四 桃李逢秋实 最忆是恩师 教师节在即 本报帮您寻找恩师 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭会桥）师恩难忘，记忆中总有一些老师让人感动。无奈岁月匆匆，毕业之后，老师们渐渐失去联系。在第32个教师节即将来临之际，楚天都市报发起“寻找恩师”特别活动，让您与昔日的恩师久别重逢，了却长久的牵挂与思念。

在每个人的记忆中，总有一些关于老师的温暖的片断：是作业本上温馨的评语，或是考试失利后的促膝长谈；是犯错后不留情面的一顿狠批，或是下雨时头上多出的一把雨伞；是一句暖心的话语，或是一份热腾腾的早餐……也许，你曾经是一个顽皮的小男孩，却因当年老师一句恨铁不成钢的“没出息”发奋图强，在自己的行业中功成名就；也许，你曾经是一个腼腆的女生，却因为老师讲台上热情的鼓励，现在已能侃侃而谈……从小学到大学，相信这样影响我们一生的老师有很多很多。

桃李芬芳满天下，当年恩师今何在？今起，凡欲参与这一活动的读者，可通过两种方式与我们联系。一是拨打寻师感恩热线：027—86777777；二是将寻找恩师信息发送至电子邮箱：sks121@126.com。如果你愿意和我们分享师生之间的感人故事，如果你希望能给昔日恩师送上祝福，如果你很想与老师再见上一面，请积极参与到活动中来，向帮助过你的老师们献上一份节日的厚礼吧!





