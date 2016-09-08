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家长委员会制定实施方案，建立财务管理等规章制度，聘请托管服务人员；家长自愿加入。



管理

只能组织学生自习、阅读、做课外作业，开展文体等兴趣活动。不得组织补课、培训活动。



收费

运行开支由家长委员会核算成本，由学生家长分担；场地、器材及水电等费用由学校承担。

图为：楚天都市报2016年1月22日相关报道版面图

图为：昨日，华中师范大学附属华侨城小学二（4）班的孩子们在教室吃午餐

图为：午餐后，班主任贾雨欣照顾孩子们午休



楚天都市报记者罗欣 通讯员梁炜 摄影：楚天都市报记者萧颢



孩子下午三点钟左右就放学了，家长却要到五六点钟才下班。小学生课后托管，一直是困扰众多家长的大难题。今年1月22日，楚天都市报调查报道《小学生课后托管该由谁来管》，反映校内托管有些难以为继、校外托管机构多属“黑作坊”的尴尬现实，引起省委、省政府领导以及省教育厅高度重视。省教育厅表示，将与相关部门协商齐抓共管，研究制定小学生课后托管办法。

昨日，省教育厅、省物价局《关于开展小学生课后在校托管服务的指导意见（试行）》（下称《托管意见》）出炉，对托管服务原则、实施办法、服务内容等进行了明确规定。

我省现有小学生320多万人，其中城镇小学生230多万人。而据武汉市调查，该市80%以上小学生的家长是双职工。良好的校内托管服务，将为广大小学生家庭解决后顾之忧。



托管遵循自愿原则 由家委会组织实施



“由于涉及收费问题，学校不敢组织校内托管。孩子中午放学后，我只能花钱把他送到外面的机构；下午放学后，我和老公轮流去接。”昨日下午3时许，到武汉一所小学接孩子的李女士说，每天“翘班”接送孩子太磨人，如果学校能够托管，那就太好了！

她的愿望即将实现——“校内收费托管”有了政策依据。

昨日出炉的《托管意见》指出，小学生课后在校托管服务，遵循“家长自愿、校内实施、成本分担、有效监管”原则。小学生是否参加托管，由学生家长自愿选择。

校内托管服务主要包括午托（午餐、午休等）、晚托（放学后的活动），如何组织实施？《托管意见》规定，实施主体是家长委员会。具体办法是：家委会在充分征求家长意见的基础上，制定实施方案，建立财务管理等规章制度，聘请托管服务人员；需要托管的学生，由学生家长向家委会提出申请，经家委会审核并签订协议后，组织课后托管服务。

省教育厅基础教育处负责人表示，家长委员会在校内托管工作中承担了重要责任，因此各学校要按照教育部文件要求，按照民主程序选举组建家委会。



托管期间不得补课 时间长短协商确定



《托管意见》规定，小学生在校托管期间，只能组织他们自习、阅读、做课外作业、开展文体活动和兴趣小组活动等。不得组织集体教学或补课，不得开展收费培训活动。“我们一直提倡减轻小学生的课业负担，让他们更加健康成长。因此，千万不能让课后托管变成‘课后补课’。”省教育厅相关负责人说。

是否所有小学都必须开展课后在校托管服务？该负责人表示：“不是。学校之间不应一刀切，主要根据家长的需求确定。各校也不能强制学生参加托管。”

托管期间，由谁来照管孩子？该负责人表示，服务人员由家长委员会聘请。可聘请家长、社会相关专业人员或学校教职工，家委会应明确托管服务人员条件和托管服务工作要求。

小学一二年级的学生，比三到六年级的学生放学时间早一些。那么，校内托管时间为多长呢？《托管意见》指出，托管时间由家委会与学校、学生家长根据实际需求协商确定。



托管费用分两大块 采取成本分担办法



小学生课后在校托管是一种社会服务行为，不属于免费义务教育范畴。那么，托管费用如何计算？

省教育厅介绍，校内托管服务费用主要包括两部分，采取成本分担办法：一是聘请托管服务人员的劳务报酬、孩子的午餐费和少量工作运行开支，由家委会进行成本核算，由学生家长分担；二是场地及后勤保障费用，由学校承担。学校要无偿提供教室、运动场所、功能室、文体器材，以及托管服务所需的水、电等。《托管意见》同时指出，家长委员会应主动接受家长监督，定期公开经费收支等情况；要认真审核托管服务人员的条件，签订聘请协议。学校要认真审核家委会制定的托管方案，加强对托管服务的监督和托管安全的监管，对托管服务人员进行安全知识培训和安全管理指导。县级教育、物价部门要加强对托管工作的指导、监管，坚决禁止违规补课和借托管之名乱收费，一经发现并查实，应依法依规严肃处理。《托管意见》还鼓励社会组织和社区、居委会、村委会举办公益性托管服务，鼓励志愿者参与托管服务。鼓励有条件的县（市、区）政府对开展托管服务的学校给予公用经费补贴。



反响



家长：校内托管省心又省钱



“这个政策帮了我们家长的大忙！把孩子放在校内托管，我们更安心。”昨日，武昌的梁女士激动地对楚天都市报记者说，她会尽快与家委会成员商量《托管意见》落实办法。

梁女士的孩子读二年级，学校没有安排托管。“我们在学校旁边找了个机构，每个月800元。中午管饭和午休，下午放学后可托管到晚上七八点钟。”她说，该托管机构很不正规，三室一厅的房子里挤着五六十个孩子，十分吵闹，饭菜也不太让人放心。

李女士的孩子在光谷一小学读二年级，学校有托管服务，但下午只托管到4点钟左右。“我要上班，这个时间很难接孩子。”她说，无奈之下，孩子只能校内托完接着校外托，每个月要花近千元托管费。“如果学校下午的托管时间延长一点，孩子就不用两头折腾了，我也能省不少心，还能省不少钱。”她说。



校长：《托管意见》可行性强



在武昌实验小学校长张基广看来，孩子托管是个重大民生问题。《托管意见》对校内托管进行规范管理，能缓解小学生课后看管难题，解决家长们的后顾之忧。“我认为托管以学校为主比较好。学校在场地、设施、师资等方面更有优势，更有利于小学生健康成长。”他说。

另一位小学校长说，以前不少学校开展过托管服务，但由于没有政策依据，也没有经费保障，影响了老师的积极性和托管质量。《托管意见》出台是个大好事，可行性很强。

“如果老师不愿意参与托管服务，如何保证托管质量呢？”有家长表示担心。张基广说，学校在托管服务方面应积极配合家委会，根据需求尽量协调老师参与，并对外聘的服务人员进行把关和培训，对服务内容进行指导。在托管时间上，尽量满足大多数家长的需求，同时安排专门的人员和场所，安放、照料那些较晚才走的孩子。





