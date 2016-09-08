查看本版大图 上一版 版面概览 第24版 时事 ·网购订单信息有13种泄露可能 ·图文：特警抱八旬老太狂奔千米赶火车 ·图文：辽宁营口发生劫持运钞车事件 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第8版 : 福彩 · 网购订单信息有13种泄露可能 · 图文：特警抱八旬老太狂奔千米赶 · 图文：辽宁营口发生劫持运钞车事 24 时事 2016.9.8 星期四 图文：特警抱八旬老太狂奔千米赶火车 楚天都市报讯 图为：发车前3分钟，特警把刘奶奶抱上火车



据中新社电这几天，浙江嘉兴海宁市巡特警大队民警宋杰和他的同事火了。一位腿脚不便的八旬老太因忘带身份证，没法登上不到半小时就要发车的火车。宋杰抱着老太与同事来回奔跑千米，在发车前3分钟把老太抱上火车。

9月5日上午8:10左右，在海宁火车站候车大厅安检处，特警宋杰正带着巡逻小分队巡查，他发现一个老人和一对年轻人坐在地上，好像遇到了麻烦。

一问才知道，老人叫刘美玉，四川人，今年80岁，腿脚行动不便。最近一段时间，刘奶奶身体不好，想回老家了，可到了火车站才发现忘带身份证。此时距离发车只有不到半个小时，回家拿肯定来不及。

宋杰先让刘奶奶的儿媳和孙子进站登车，然后招呼队员扛起两个大行李包，自己则抱起刘奶奶，向广场附近的铁路派出所狂奔而去。

派出所民警开了绿色通道，在最短的时间为刘奶奶办理好临时身份证明。

此时，刘奶奶乘坐的火车已经进站，离发车时间只有6分钟。宋杰二话不说，再次抱起刘奶奶，又开启狂奔模式，其他队员也帮忙扛着行李包紧随其后。

铁路派出所到站台足有千米，宋杰和队员们拿出了平时训练场上负重冲刺的冲劲，终于在火车启动前，把刘奶奶送上了车。

昨天，刘奶奶已经顺利地回到了老家。宋杰和同事觉得这是分内事，但对刘奶奶一家来说，足以温暖他们回家的旅程。





