查看本版大图 上一版 版面概览 第24版 时事 ·网购订单信息有13种泄露可能 ·图文：特警抱八旬老太狂奔千米赶火车 ·图文：辽宁营口发生劫持运钞车事件 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第8版 : 福彩 · 网购订单信息有13种泄露可能 · 图文：特警抱八旬老太狂奔千米赶 · 图文：辽宁营口发生劫持运钞车事 24 时事 2016.9.8 星期四 电信诈骗“黑色链条”追踪 一手信息每条卖到7元 网购订单信息有13种泄露可能 楚天都市报讯 据新华社电近日，多地电信诈骗事件引发广泛关注。记者调查发现，电信诈骗之所以容易得手，首先是通过高校、政府平台以及商业活动中的各个环节，大量个人信息被肆意买卖，另一方面是虚假的来电显示号码具有极强的欺骗性。

业内专家称，目前的网络侦查技术已经足够应对个人信息泄露、电信诈骗等案件。工信部相关负责人表示，将对虚假诈骗电话进行重点源头整治，要求电信企业确保主叫号码的合法性和真实性，及时中止和阻断不法信息的传播。



高校、企业信息泄露严重



在不少业内人士看来，互联网技术发展至今，个人信息特别是身份证号、住址、电话等基础信息，在流动过程中的多个环节均有不同方式泄露。“我们也许早就成了信息‘透明人’。”一位网络安全专家说。“个人信息泄露严重的当属高校。”猎豹移动安全专家李铁军说，有些部门和单位自身又因数据管理意识薄弱或数据库安全防范较弱，很容易泄露信息。一旦黑客发现一个漏洞，便可以利用这个漏洞攻击所有同类型网站，造成大面积信息泄露。

因管理人员意识薄弱引起的泄露，在大学表现得特别突出。其中，QQ群可以说是最没有技术含量但“有效”的渠道。记者通过QQ聊天软件输入“艺术”等院系简称，未受到任何阻拦，便直接加入一个名为“12级艺术设计”的QQ群，从群内信息看，该群属于烟台大学。

记者在群内找到3份直接标明“名单”的文档，在“建筑特困和助学贷款毕业生名单”中，姓名、毕业院校、身份证号、手机号、贷款金额等详细信息暴露无遗。另一份毕业生还款确认名单中，还能找到同一个人的还款金额、疑似还款日期等。

企业泄露的个人信息也不可小觑，这些数据与个人资产结合得更紧密。如京东、淘宝等购物平台掌握客户网购订单，中航信等公司掌握航班机票信息，各种手机理财APP拥有个人金融账号等。哪怕只有一条信息被诈骗分子利用成功，都会造成财产损失。

深圳前海征信公司信息安全总监戴鹏飞曾梳理网购订单的4大环节，发现有13种信息泄露的可能，包括商家环节的内部倒卖、病毒攻击、信息被监听，用户环节账号被盗，物流环节被“内鬼”倒卖，电商平台环节的内部倒卖、系统漏洞等。



身份证等基础信息最不值钱



“泄露的个人信息大多用于诈骗。”李铁军说，黑客或内鬼拿到最新数据后，会通过QQ群、论坛等途径倒卖给使用者，或经过掮客注水加工后，倒卖给下游的诈骗者或其他使用者，已经形成了“黑产业链”。

记者向数据倒卖者询价发现，个人信息会以“对诈骗是否有帮助”为标准定价：一手的、隔夜的京东网购订单数据可卖到每条7元以上，但10天后只能卖每条3角钱，“时间久了，货都到客户手里了，就没法行骗了”。“个人身份证、住址等基础信息最不值钱，有时打包出售的几千万条身份信息，平均一条只需几厘钱。”李铁军说，这些基础信息可以从不同渠道获得，泄露得多，被转卖得也多，很多基础的信息甚至可以在网上搜索到并打包下载。

数据掮客还可以反复倒卖个人信息，或注水加工再次出售。据记者了解，1000元买入的批量账户数据，只需倒卖两次，就可以收回成本；不同时间段的老数据注入最新数据列表，便可实现更高回报；不同类型的数据拼在一起，也可以实现更高的价值。

记者采访发现，低于百元的生意数据倒卖者是不屑做的，“还不够麻烦的”。



措施



工信部：重点整治虚假诈骗电话



据新华社电业内人士认为，对于电信诈骗中最常见的虚假来电显示号码应加强监管。据了解，目前，篡改来电显示或虚假电话号码产生的渠道主要包括：一是电信企业开展的语音专线业务对主叫号码未经核验，给不法分子篡改电话号码提供了可乘之机；二是不法分子非法经营VoIP电话并提供改号服务，可以随意设置来电显示号码；三是国际来话中的虚假主叫号码；四是通过伪基站发送短信息并随意设置虚假的发送号码。

工信部9月6日表示，将对虚假诈骗电话进行重点源头整治，要求电信企业确保主叫号码的合法性和真实性。同时面向全国手机用户提供国际来电的甄别和提示服务，以提高用户防范意识，降低受骗上当的几率。依法加大对利用“伪基站”等开展电信诈骗等违法犯罪活动的惩戒力度。

业内人士认为，防范电信诈骗需要公安、金融、电信、司法等多部门参与，统筹协作，从强化个人信息保护、推进电信卡、银行卡实名管理、规范身份证件使用管理，提升个人防范意识和公安机关侦破能力等方面建立长效机制。“目前的网络侦查技术已经足够应对个人信息泄露、电信诈骗等案件，关键是要多部门、多区域联动。”李铁军说。徐玉玉案中，犯罪嫌疑人在福建，受害者在山东，但经多地、多部门协作，从立案到抓捕犯罪嫌疑人归案，仅用了数天时间。





