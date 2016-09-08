查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 诗歌美文 ·广告 ·一封家书 ·小别离2 07 ·父亲，我的乡村教师 ·驼队晓行（外一首） 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第8版 : 福彩 · 广告 · 一封家书 · 小别离2 07 · 父亲，我的乡村教师 · 驼队晓行（外一首） 20 诗歌美文 2016.9.8 星期四 父亲，我的乡村教师 楚天都市报讯 文/李笙清



暑假里，你在田间忙碌。你的庄稼地，一半在垄上，一半在简陋的教室。当孩子们走进你的视线，你用拾掇庄稼的手，拿起了教鞭。

你的身份是民办教师，你的名片上打着乡村的烙印。你的工资不能支撑一个家的重量，所以你必须将课余的时间，交给那片肥沃的田垄。

斜风细雨中扬鞭催犁，披上蓑衣戴上竹笠的你，是一个不折不扣的农人。当你站上三尺讲台，面对一双双充满求知的眼睛，你是一名神圣的教师。

我是从你的泥土里长出来的青苗，一点点长高、发黄、弯腰，最后从你的目光中走向都市。每一次想起“教师”这两个字，我都会想起蹒跚在乡村路上的你——父亲，我的乡村教师。

当我再一次走近你的节日，当我再一次读你，才蓦然发现你已苍老，你那挥动粉笔的手，在菜地里依然生动。你是一个半截身子托付给田园的乡村教师，你负重的步履，走不出乡村的泥泞土路。

秋天总是在收获中到来，在你的掌心结成老茧。夕阳下，当远方的桃李给你寄来一张贺卡；当我走近你，轻轻地叫你一声“老师”，你会孩子般地笑出声来，在乡村的天空，久久回荡。





