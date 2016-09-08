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诗歌美文
2016.9.8 星期四
父亲，我的乡村教师
楚天都市报讯 文/李笙清
暑假里，你在田间忙碌。你的庄稼地，一半在垄上，一半在简陋的教室。当孩子们走进你的视线，你用拾掇庄稼的手，拿起了教鞭。
你的身份是民办教师，你的名片上打着乡村的烙印。你的工资不能支撑一个家的重量，所以你必须将课余的时间，交给那片肥沃的田垄。
斜风细雨中扬鞭催犁，披上蓑衣戴上竹笠的你，是一个不折不扣的农人。当你站上三尺讲台，面对一双双充满求知的眼睛，你是一名神圣的教师。
我是从你的泥土里长出来的青苗，一点点长高、发黄、弯腰，最后从你的目光中走向都市。每一次想起“教师”这两个字，我都会想起蹒跚在乡村路上的你——父亲，我的乡村教师。
当我再一次走近你的节日，当我再一次读你，才蓦然发现你已苍老，你那挥动粉笔的手，在菜地里依然生动。你是一个半截身子托付给田园的乡村教师，你负重的步履，走不出乡村的泥泞土路。
秋天总是在收获中到来，在你的掌心结成老茧。夕阳下，当远方的桃李给你寄来一张贺卡；当我走近你，轻轻地叫你一声“老师”，你会孩子般地笑出声来，在乡村的天空，久久回荡。