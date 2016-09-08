查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 诗歌美文 ·广告 ·一封家书 ·小别离2 07 ·父亲，我的乡村教师 ·驼队晓行（外一首） 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第8版 : 福彩 · 广告 · 一封家书 · 小别离2 07 · 父亲，我的乡村教师 · 驼队晓行（外一首） 20 诗歌美文 2016.9.8 星期四 小别离2 07 楚天都市报讯 这个学校的中国学生很少想得起来问彼此的中文名。有点怪吧，人到国外就是这样的



人与人的运气是不能比的，每次在这个休息区遇到好心肠的洛克，朵儿都深深体会到这一点。比如，与自己的“奇葩之家”相比，这位洛克撞上的住妈竟然是一位厨师！而且还是退休厨师老奶奶！有的是时间，和爱心。

这就使得他带来的午餐，哪怕是最简单的寿司，都漂亮到让奈特利一众中国小孩羡慕得快要昏过去。洛克真是太好运了。当然，也可能是因为他可爱，到哪儿都招人喜欢，住妈喜欢他。

此刻朵儿对着苹果派，吐了吐舌头，像只小猴伸出手掌笑道，吃点。

洛克在她身边坐下，把饭盒递给她。朵儿从苹果派上掰了一小块往嘴里放，洛克说，拿一块去好了，我一块够了。

沁人心脾的甜美让朵儿瞪大眼睛，她对洛克惊呼道，哗，超级美味！

在奈特利高中，朵儿与洛克比较熟悉，上科学、数学、COOKING、微积分、计算机课程时常碰在一起，两人的强项都是理科，比较聊得来。但朵儿知道自己与这男孩还是有本质的差距的，这差距就是脑袋本身，怎么说呢，他应该是科学家的那种脑袋吧。

这小帅哥永远这么乐呵呵和好心，在这所学校里很有人缘。朵儿在一堆中国同学里比较喜欢他，知道他比自己早来奈特利一年，是从中国广东一所国际高中过来的。但她觉得他的口音却像北方人，长得也不像广东人。

现在，朵儿咬着苹果派，心里在说“洛克，你真好运”，而嘴上就问了这个疑问：洛克，我有听见过你跟同学讲广东话，但你又是北方人的口音，你是哪里人呢？

她以前还从没问过他老家在哪儿，包括他的中文名是什么，这个学校的中国学生很少想得起来问彼此的中文名。有点怪吧，人到国外就是这样的。

洛克怔了一下，用有点搞笑的，又有点自诩的口吻说，我嘛，是蛮有来历的。

这当儿七八个女生正从他们桌旁走过去，她们看到了朵儿和洛克坐在这里乐呵呵地聊天。其实朵儿刚才也注意到她们了，她们是从休息区右侧的“国际学生办公室”走出来的，都是中国小孩，走在前面的高个漂亮女生穿着黑色短风衣，戴着黑线帽，她叫蒂娜，朵儿知道她的中文名是杨冰。

现在杨冰冲着他们笑道，嗨，洛克。

杨冰的眉目在生动地跳跃，神情与照进这屋子里的阳光一样明朗，她走过来，潇洒地一伸手，拿过洛克手里的苹果派，掰了一半往自己嘴里放，把另一半还给洛克，并问他，星期天你跟我们去看三文鱼洄游吗？

星期天？洛克耸耸肩膀，说，蒂娜，星期天上午我要去社区做义工，教老爷爷老妈妈学英语。

下期预告：杨冰五年级就来西雅图了，她不住HOMESTAY，她与另外3个妹妹住自己家，她爸在这儿买了房子





