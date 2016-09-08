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20
诗歌美文
2016.9.8 星期四
一封家书
楚天都市报讯 杨建平
从一个绮窗下的早晨出发
身上，遍布秘密的细痕，混迹于
广告册页、银行账单，以及?
形形色色的非手写信函，之间
那些早已经丢失的温度，冷却在
绿色邮筒、绿皮邮车的疲惫里
邮差的手，由此而变得机械
像打字机上不断重复的谎言
偶尔闪现的，一两封家书
秘密地潜入，台桌上
暗黑的空洞，把整个物质世界的
分拣中心，照得通彻透亮
在沿途，会有一些信丢失。它们
主要缘于不信！面色已显苍老的
邮递员，是信使，还是邮差？
一封家书，让他几乎环球一周半
有一纸片的温度，真诚的温度
蘸上墨香，带上家的印记
斡旋、辗转于吨位级的纸质物语
它隐现的光亮，像河灯飘浮于大海
一束光，如何罩临我们的头顶
经由邮递员的手，拨亮
此刻，就要静静地到达