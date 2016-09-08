查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 诗歌美文 ·广告 ·一封家书 ·小别离2 07 ·父亲，我的乡村教师 ·驼队晓行（外一首） 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第8版 : 福彩 · 广告 · 一封家书 · 小别离2 07 · 父亲，我的乡村教师 · 驼队晓行（外一首） 20 诗歌美文 2016.9.8 星期四 一封家书 楚天都市报讯 杨建平



从一个绮窗下的早晨出发

身上，遍布秘密的细痕，混迹于

广告册页、银行账单，以及?

形形色色的非手写信函，之间

那些早已经丢失的温度，冷却在

绿色邮筒、绿皮邮车的疲惫里

邮差的手，由此而变得机械

像打字机上不断重复的谎言

偶尔闪现的，一两封家书

秘密地潜入，台桌上

暗黑的空洞，把整个物质世界的

分拣中心，照得通彻透亮

在沿途，会有一些信丢失。它们

主要缘于不信！面色已显苍老的

邮递员，是信使，还是邮差？

一封家书，让他几乎环球一周半

有一纸片的温度，真诚的温度

蘸上墨香，带上家的印记

斡旋、辗转于吨位级的纸质物语

它隐现的光亮，像河灯飘浮于大海

一束光，如何罩临我们的头顶

经由邮递员的手，拨亮

此刻，就要静静地到达





