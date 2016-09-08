查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 跑腿 ·广告 ·图文：公交车站“贴身”搬到加油站前 ·才知商铺门前将打围施工一年 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第8版 : 福彩 · 广告 · 图文：公交车站“贴身”搬到加油 · 才知商铺门前将打围施工一年 · 市民之声 19 跑腿 2016.9.8 星期四 女子花12万交了房租又装修 才知商铺门前将打围施工一年 楚天都市报讯 昨日，市民吴女士反映，上个月，她租下了一间门面房，交了8万余元的房租，又花了4万元装修，没想到，早在数月之前，此处就被通知要进行水管改造，需要封闭施工一年。她多次找房东要求退费，对方一再拖延。

吴女士介绍，8月9日，她与房东朱先生签订了租房合同，租下白沙洲大道江国路200多平方米的门面，付了半年房租和清洁费等共计8万多元，随后花4万多元装修，准备做餐饮。直到8月中下旬，有施工人员告诉她，吴女士才知道，9月15日起商铺门前马路要打围施工改造地下水管，明年7月才能完工。

吴女士细问得知，打围的围墙，距离她租下房子的大门口仅5厘米，这样一来，大门都打不开了，更不谈做生意了。她赶紧找房东退款，但对方一直说有事，她很着急。

昨日，楚天都市报记者联系上房东朱先生，他表示，昨日上午已将8万余元房租退给了朱女士。不过，他表示，在租房前已口头告知朱女士这里要打围的事。至于装修费用，待再有人来租房，会与新租户协商，若对方愿意给装修款，他再将钱转交给朱女士。 楚天都市报记者周丹 萧颢





