广告图文：公交车站“贴身”搬到加油站前才知商铺门前将打围施工一年市民之声
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 第19版 跑腿
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·图文：公交车站“贴身”搬到加油站前
·才知商铺门前将打围施工一年
·市民之声
楚天都市报电子版
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19 跑腿 2016.9.8 星期四
女子花12万交了房租又装修
才知商铺门前将打围施工一年
    楚天都市报讯 昨日，市民吴女士反映，上个月，她租下了一间门面房，交了8万余元的房租，又花了4万元装修，没想到，早在数月之前，此处就被通知要进行水管改造，需要封闭施工一年。她多次找房东要求退费，对方一再拖延。
    吴女士介绍，8月9日，她与房东朱先生签订了租房合同，租下白沙洲大道江国路200多平方米的门面，付了半年房租和清洁费等共计8万多元，随后花4万多元装修，准备做餐饮。直到8月中下旬，有施工人员告诉她，吴女士才知道，9月15日起商铺门前马路要打围施工改造地下水管，明年7月才能完工。
    吴女士细问得知，打围的围墙，距离她租下房子的大门口仅5厘米，这样一来，大门都打不开了，更不谈做生意了。她赶紧找房东退款，但对方一直说有事，她很着急。
    昨日，楚天都市报记者联系上房东朱先生，他表示，昨日上午已将8万余元房租退给了朱女士。不过，他表示，在租房前已口头告知朱女士这里要打围的事。至于装修费用，待再有人来租房，会与新租户协商，若对方愿意给装修款，他再将钱转交给朱女士。 楚天都市报记者周丹 萧颢


   