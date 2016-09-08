查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 跑腿 ·广告 ·图文：公交车站“贴身”搬到加油站前 ·才知商铺门前将打围施工一年 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第8版 : 福彩 · 广告 · 图文：公交车站“贴身”搬到加油 · 才知商铺门前将打围施工一年 · 市民之声 19 跑腿 2016.9.8 星期四 图文：公交车站“贴身”搬到加油站前 进油口附近有乘客吸烟 市民担忧安全隐患 楚天都市报讯 图为：徐东大街的加油站前突然搬来一个公交站



楚天都市报讯（记者潘锡珩 实习生李添一）武昌徐东大街徐东村公交车站受地铁施工影响，上周起临时移到了一家加油站门口。有时油罐车正在卸油，附近10米左右就有候车乘客在吸烟，不少市民认为公交站设在这里有安全隐患。

前日中午，记者在现场看到，由于8号线汪家墩站出站口打围施工，原来在奥迪4S店门口的徐东村公交站，往二桥方向移了约50米，正好处在中石油加油站的门前，站台与加油站仅隔着花坛。该加油站吴经理告诉记者，花坛下方就是可储存150吨燃油的油库。

记者近日实地探访发现，不但有多名候车的乘客在车站抽烟，还有点着炉子的小贩在加油站门口摆摊。在这里候车的市民徐先生认为，公交车站客流集中，人员复杂，设在离加油站如此近的地方，存在安全隐患。

该加油站吴经理告诉记者，油库进油口距离公交站仅约10米远。有时候油罐车正在卸油，就有市民在公交站台吸烟，他们吓得连忙上前劝阻。“油罐车卸油时会散发油蒸汽，一旦到达一定浓度，再遇到明火火星，极容易发生闪爆，后果不堪设想。”

加油站一名工作人员告诉记者，8月29日一早上班时发现，公交站“从天而降”移到了加油站门前，此前他们并不知情。

地铁集团及现场施工负责人表示，因为站点原址要修建地铁出站口，但公交和交管方面都表示这个公交站不能取消，他们反复考察了从汪家墩到徐东一路两个公交站间沿线路段，综合考虑只能把车站定在这个位置。据了解，按照施工工期，这个临时车站将在此设置到明年四五月份。

地铁集团相关负责人坦承，在为临时公交站选址时，并未征求过加油站方面的意见。昨日下午，记者将此事向武汉市安监局进行了反映，该局安全生产执法监察支队相关负责人表示，将就此事进行调查了解。





