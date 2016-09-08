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健康
2016.9.8 星期四
提前3个月降生 出生体重不到2斤 经治疗闯过一道道生死关
我省胎龄最小的超早产儿康复
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶 通讯员周建跃 温红蕾）胎龄26周就出生，比足月婴儿早产了3个月左右，是目前我省胎龄最小的超早产儿，出生时仅970克，还患有先天性心脏病。昨日，男宝宝小小（化名）终于从省妇幼保健院康复出院了。
今年34岁的吴女士是武汉人，之前曾3次怀孕都因故未能生产，这次好不容易通过促排卵技术怀上了双胞胎。5月11日，她怀孕刚26周时发生早产，其中一名男宝宝因先天性严重畸形无法存活，出生时体重仅970克的男宝宝小小当即被转入了重症监护室。
除了面临早产儿的所有风险外，小小还被查出患有一种早产儿常见的先天性心脏病：动脉导管未闭。因此，他有严重的肺水肿，无法自主呼吸，只能用高频呼吸机辅助通气。
因为几轮保守治疗均无效，在小小出生后28天、体重1100克时，该院新生儿外科、心外科、麻醉科等多科室专家经周密准备，为其成功实施了手术，将未闭合的动脉导管结扎。据了解，这是目前我省完成的首例极低体重超未成熟早产儿的心脏手术。
手术后，小小还面临呼吸、感染、喂养等几个关卡。由于肺的发育不成熟及长期靠呼吸机辅助通气，小小面临严重的感染以及慢性肺部疾病，特别是前两个月，病情一再反复。为此，新生儿科的骨干力量24小时严密监测，多次调整治疗方案，并最大限度减少医源性损伤，以减少并发症的出现。
一般情况下，孩子出生不久就能自己喝奶，但小小不行。刚开始，医护人员只能通过胃管鼻饲奶，让母乳通过胃管滴进去。到了8月初，随着小小渐渐长大，其从气管插管转为无创通气，从鼻饲改为肠道喂养……小小的病情一天天好转，目前体重已长到了2.8公斤。经过全面的临床及影像学检查，其暂未发现明显并发症及后遗症，昨日已顺利康复出院。
该院新生儿科主任夏世文介绍，全面二孩政策放开后，早产儿发生率有增高的趋势，特别是胎龄小于28周的超未成熟儿，住院时间长、并发症多。他表示，由于胎龄小的早产儿全身组织器官发育极不成熟，常伴多种并发症，救治难度非常大，因此救治时需全方位综合管理。