查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·广告 ·“海归”生重新高考读武汉高校 ·本周六职工讲堂听葛昌永讲书法 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第8版 : 福彩 · 广告 · “海归”生重新高考读武汉高校 · 本周六职工讲堂听葛昌永讲书法 16 教育 2016.9.8 星期四 本周六职工讲堂听葛昌永讲书法 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者简俊晖 通讯员胡江杰）想当面听书法家传授心得吗？本月10日(周六）上午，职工讲堂给爱好书法的职工们发福利了：特邀省书协副主席葛昌永先生开讲《书法艺术鉴赏与创作漫谈》。

葛昌永在书法和文学方面都有造诣，是中国作家协会、中国书法家协会会员，出版、发表文学作品数百万字，书法作品被中国美术馆收藏。这次来讲堂，将给职工传授他在书法方面的经验。

湖北职工讲堂由省总工会主办，省职工科技文化中心联合本报承办，荆楚健康大讲坛协办。

本期名额仅100席，免费预约领票热线：（027）87269806，15871372305。地址：洪山广场科教大厦。读者可关注湖北职工讲堂微信公众号获取信息。





