查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·广告 ·“海归”生重新高考读武汉高校 ·本周六职工讲堂听葛昌永讲书法 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第8版 : 福彩 · 广告 · “海归”生重新高考读武汉高校 · 本周六职工讲堂听葛昌永讲书法 16 教育 2016.9.8 星期四 家人花钱送去加拿大留学 临毕业时他却悄悄溜回来 “海归”生重新高考读武汉高校 楚天都市报讯 楚天都市报记者周治涛 通讯员陈凌 张应韬



如果学业正常，作为“海归”生的北京小伙王超（化名），今年已参加求职或考研。但是昨天，他以大一新生的身份在湖北工业大学报到。4年前，王超经家人安排赴加拿大上大学，临毕业时却突然放弃这段学业，重新参加今年国内高考后被湖工大录取。



留学的日子并不好过



2011年5月，在北京读高三的王超没有备战高考，而是在父母安排下，飞抵加拿大温尼伯市读曼尼托巴大学。“虽然经济上无忧，但我独自在海外的那几年其实很艰难。”王超谈及留学生活，说自己每天都过得焦虑。

刚到加拿大，冬天零下40摄氏度的气温就让他受不住，还有那里呼啸的寒风。他与另两名中国学生合住一栋别墅，因彼此学的专业不同，交流也少。“我学的是高级护理专业，后来又调换到营养学，课堂上就我一个中国学生。我英语不错，但就是跟同学玩不到一起。”王超说，当地大学周一到周五课程设置很密集，有时上课到夜晚9点，每门课容量很大，吃不消。

出国留学是父母安排的，学习专业是自己选的。王超说，现在回想起来，其实自己对所选专业根本缺少了解，进入学习后才发现与自己的初衷有偏差，跟不上学习。



溜回国选择了重新高考



去年3月，临近毕业的王超悄悄搭上了回国的飞机。到达国内机场后，他联系家人表达自己重选学业的想法。“我们感到突然，劝孩子克服困难先完成国外学业，但最后还是尊重了孩子的选择。”王超的父亲告诉记者。刚回国的王超，重新备战高考并不轻松,但凭借外语的优势，加上刻苦补习，今年高考成绩还算理想。

王超的父亲是北京航空航天大学电气专业的老师，母亲是一名中学老师。四年前他们安排孩子出国留学，但没想到孩子毕业前弃学回国。

23岁的王超，重新高考后选择了就读湖北工业大学电气学院。昨日来汉报到时，他很开心，“我从小在父亲的实验室玩，我喜欢学电气专业。”

昨日，针对“海归”生王超的情况，湖北阳光教育研究院院长叶显发表示“值得家长们反思”。他说，越来越多的家长不惜花钱，送孩子出国留学，因环境、学习方式等原因最终功亏一篑。除经济因素外，要多从孩子的兴趣、性格等方面，考虑是否一定要送孩子出国。





