查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 经济 ·广告：动向新闻 ·图文：神龙公司成都工厂昨日投产 ·多趟武汉出发高铁票已“秒光” ·开奖公告 ·互联网就业市场供需最旺 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第8版 : 福彩 · 广告：动向新闻 · 图文：神龙公司成都工厂昨日投产 · 多趟武汉出发高铁票已“秒光” · 开奖公告 · 互联网就业市场供需最旺 14 经济 2016.9.8 星期四 我省上半年人力资源报告显示 互联网就业市场供需最旺 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者董凤龙 通讯员马丽）省人社厅昨日发布《2016年上半年湖北省人力资源市场景气指数报告》。报告显示，我省互联网/电子商务就业市场供需最旺。

随着斗鱼、卷皮网等互联网企业在光谷的异军突起，今年上半年，我省互联网/电子商务提供岗位30余万个次，求职人数近20万人次，就业景气指数为1.71，行业排名第一。传统产业用工需求呈现复苏迹象。

从求职者来看，随着90后就业群体逐步进入市场、小微型新兴企业大量涌现，年轻人逐渐倾向于灵活就业，包括弹性的工作时间、自由的工作环境。部分用人单位出于节约成本的考虑开始尝试增加临时工岗位，并提供实习与培训机会。





