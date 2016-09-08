查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 经济 ·广告：动向新闻 ·图文：神龙公司成都工厂昨日投产 ·多趟武汉出发高铁票已“秒光” ·开奖公告 ·互联网就业市场供需最旺 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第8版 : 福彩 · 广告：动向新闻 · 图文：神龙公司成都工厂昨日投产 · 多趟武汉出发高铁票已“秒光” · 开奖公告 · 互联网就业市场供需最旺 14 经济 2016.9.8 星期四 中秋十一假期部分方向火车票紧张 多趟武汉出发高铁票已“秒光” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋 实习生柯焕焕 甘芸）本月4日、5日起，中秋、十一假期的车票陆续进入售票系统。至昨日，武汉去往杭州、成都、昆明、西安、青岛方向的火车票已出现紧张，不少方向的车次已售罄，欲购买中秋和国庆黄金周火车票的市民，最近要抓紧了。

随着G20峰会闭幕，一股杭州游热潮正在形成。驴妈妈网数据显示，最近两天武汉一些旅行社的杭州线路预定量同比翻倍，多集中在中秋和国庆期间。记者登录12306官方网站查询发现，武汉去往杭州、西安、厦门、北京等几个热门方向的高铁票已十分紧俏。不少车次30日的高铁二等座、普通卧铺车票都已售罄，仅商务座、一等座有少量余票。

记者从铁路票务人士处了解到，按照惯例，假期前两天或将迎来退票高峰期，打算十一出行但还未抢到车票的旅客，可关注12306网站“捡漏”。另外，记者从天河机场票务中心了解到，10月 1日、6日机票折扣力度均较大，武汉去往北上广深渝等，票价都在四五百元甚至更低。





