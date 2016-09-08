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14
经济
2016.9.8 星期四
中秋十一假期部分方向火车票紧张
多趟武汉出发高铁票已“秒光”
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋 实习生柯焕焕 甘芸）本月4日、5日起，中秋、十一假期的车票陆续进入售票系统。至昨日，武汉去往杭州、成都、昆明、西安、青岛方向的火车票已出现紧张，不少方向的车次已售罄，欲购买中秋和国庆黄金周火车票的市民，最近要抓紧了。
随着G20峰会闭幕，一股杭州游热潮正在形成。驴妈妈网数据显示，最近两天武汉一些旅行社的杭州线路预定量同比翻倍，多集中在中秋和国庆期间。记者登录12306官方网站查询发现，武汉去往杭州、西安、厦门、北京等几个热门方向的高铁票已十分紧俏。不少车次30日的高铁二等座、普通卧铺车票都已售罄，仅商务座、一等座有少量余票。
记者从铁路票务人士处了解到，按照惯例，假期前两天或将迎来退票高峰期，打算十一出行但还未抢到车票的旅客，可关注12306网站“捡漏”。另外，记者从天河机场票务中心了解到，10月 1日、6日机票折扣力度均较大，武汉去往北上广深渝等，票价都在四五百元甚至更低。