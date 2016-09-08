查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 经济 ·广告：动向新闻 ·图文：神龙公司成都工厂昨日投产 ·多趟武汉出发高铁票已“秒光” ·开奖公告 ·互联网就业市场供需最旺 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第8版 : 福彩 · 广告：动向新闻 · 图文：神龙公司成都工厂昨日投产 · 多趟武汉出发高铁票已“秒光” · 开奖公告 · 互联网就业市场供需最旺 14 经济 2016.9.8 星期四 图文：神龙公司成都工厂昨日投产 首款产品东风标致4008下线 年产能36万辆专造中高端SUV和MPV 楚天都市报讯 图为：东风标致4008下线



楚天都市报讯（记者汪亮亮 通讯员周丽琴）昨日，神龙汽车有限公司第四座整车工厂在成都投产，首款产品——东风标致4008成功下线，不仅填补了神龙公司中高端SUV的空白，也标志着神龙公司“战略西进”迈出坚实的一步。

中法合资的神龙汽车有限公司成立于1992年，是武汉的第一个乘用车项目。此前，神龙在武汉有3个整车工厂，其中一厂年产能15万辆，二厂和三厂年产能各30万辆。据悉，此次在成都投产的第四工厂，车型与欧洲同步开发，同步投放，以生产东风标致、东风雪铁龙、东风三个品牌高端SUV和MPV车型产品为主，同步规划新能源产品，总设计产能为36万辆/年。

东风汽车公司董事长、党委书记竺延风称，神龙成都工厂是东风公司首家落户西部的乘用车整车工厂，其先进程度堪称“世界顶级汽车工厂”。

昨日，记者走进该工厂焊装车间看到，偌大的车间只有寥寥几个工人在监视设备的运行。据悉，该车间已实现100%焊装自动化，有442台各类型的机器人负责自动焊接、自动输送、自动预装成型、自动在线监测等。涂装车间里，全线采用国际领先的工艺，节能70%，没有重金属排放。

记者看到，神龙成都工厂内，还有不少零部件供应商的车间厂房，形成了“厂中厂”的格局。据悉，这是该工厂创新性采用产业园模式，与全球技术领先的零部件供应商合作，同步研发、同步生产、同步供货，大幅提高了生产效率。





