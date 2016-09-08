查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 专版 ·图文：湖北省第二届最美基层安全卫士候选人简介 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第8版 : 福彩 · 图文：湖北省第二届最美基层安全 12 专版 2016.9.8 星期四 图文：湖北省第二届最美基层安全卫士候选人简介 楚天都市报讯 湖北省第二届“寻找最美基层安全卫士”大型公益活动由省安监局、省总工会、湖北煤监局、湖北日报传媒集团、湖北广播电视台联合举办。

经过基层推荐，活动组委会初评，现确定20名候选人进入最后评选环节。按照活动方案，9月1日至15日为社会投票阶段，现将20名候选人简介予以公示，并接受社会投票，投票方式请关注“湖北安监”微信公众号。



01樊 云

武汉市东西湖区将军路街办安监办主任



12年来，他和同事始终坚守在安监工作第一线，将军路街办安全生产工作逐步成为武汉市、区安全生产标杆，2015年被评为湖北省首届十佳安全生产示范乡镇，他也多次被评为武汉市和东西湖区安全生产先进工作者。他的口头禅是：安全生产工作没有巧，眼勤、手勤、脚勤，张着婆婆嘴，迈开脚步腿，用心去做才会出成效。安全生产标准化建设是推进企业安全生产的一项重要工作，推进之初，很多企业不理解。为推进工作，他一家家上门指导；在督促隐患排查整改上，他坚持对企业安全工作以“疏”为主，以“堵”为辅，铁面孔督促企业整改，热心肠帮助企业想辙。



03赵 雷

武汉建工集团股份有限公司安全总监



从业十年间，他先后获得武汉市“重点工程抓文明施工，创精品工程优秀组织者”“安全生产先进个人”和武汉建工“先进工作能手”等称号。

他共牵头开展安全隐患排查500余次，查处安全隐患4000余起；累计安全教育培训员工5000余人次；累计安全技术交底960余份；开展各类应急演练30余次……他负责监管的工程项目从未发生过一起安全生产事故。

如今他站在新的起点上，立足岗位创先争优，以塔吊为笔砂石为墨抒写建筑情怀，意气风发朝着更高的目标前进。用“精益求精的工匠精神”去点燃周围每个人的激情，共同为安全生产奉献力量。



04陆志勇

湖北三环离合器有限公司安委办主任



他通过加强安全基础建设，强化安全管理，使所在公司步入“标准化、规范化、现代化”安全生产轨道，营造了人人关心安全、人人重视安全、人人做好安全的良好氛围。所在公司连续多年未发生重伤、死亡事故，连续多次获省市安全生产先进单位，省职业卫生管理规范化先进单位等荣誉称号。他本人自2010年以来，5次被评为省安全生产先进个人。他善于把自己对安全管理的理解与兄弟单位共享。如他在三环方向机公司进行安全检查时，发现热处理车间的甲醇室存在较大安全隐患，便立即把离合器公司相关做法推介给方向机公司，使方向机公司安全隐患得以排除。



05刘应乾

保康县马桥镇经发办主任



多年来，他不断探索矿企安全管理新方式，被山民矿工兄弟称为“事故隐患的克星，安全保障的牛人”。每个月他都保证15到18天的时间下矿井、进工厂、走学校、跑工地、查景点……马桥镇从2004年至今没有发生一起较大以上安全生产责任事故，2015年度被评为“湖北省安全生产优秀乡镇”。他利用业余时间，整理了几十本工作笔记，撰写并编印了《安全员工作日志》《矿长工作日志》《安全生产“十字”工作法》《怎样当好一名安全员》等十余万字的文字材料和培训教材。同时还亲自授课，培训人员累计达6万余人次。



07管红杰

石首市安监局执法大队大队长



从业8年来，他多次被评为荆州市安全生产先进工作者、石首市优秀共产党员。他撰写的调研文章多次刊发于省级和市级相关刊物上。他培训授课40余场，培训2400余人次。2012年，他在全省安全生产知识网络竞赛中取得全省第14名、荆州市第1名的好成绩。2013年、2014年，在全省安全生产行政执法案卷评审中，他办理的《石首万鑫新型建材有限公司一般违法行政行为处罚案》等案卷连续两年被评为全省十个优秀案卷之一。治患有韧性、执法不留情、服务面对面是他的真实写照。石首市116家规模企业，72家通过三级验收，在荆州市名列前茅。



09周晓华

湖北宜化化工股份有限公司安全副总经理



从一名一线维修工成长为企业安全管理人员，他如履薄冰，执着固守，创造了24年管辖范围内安全生产“零事故”的奇迹。多年的基层一线维修工经历，让他深深懂得，任何一丁点的疏忽，都可能酿成无法挽回的重大损失。安全是为该公司创造出骄人的生产业绩，也为其赢得了湖北省安全文化建设示范企业、安全生产红旗单位、安全生产十佳示范企业、安全生产先进单位等27项殊荣。周晓华荣获全市优秀共产党员、猇亭区劳动模范等称号。这一切的背后，正是他和他带领的安全“铁军”24年如一日的默默付出和执着固守。



12李国庆

十堰市城市公交集团二公司副经理



自2000年开始，他便从事基层安全生产管理工作，十几年如一日，勤勤恳恳，爱岗敬业，为保护人民生命财产安全做出较大贡献。为提高公交服务能力和水平，使驾驶员牢固树立“乘客至上、服务为本”的服务宗旨，他引导员工文明服务，规范运行，照顾特需乘客，严格执行“三十六字”方针，树立良好的公交窗口形象。在安全生产管理岗位上，他积累了丰富工作经验，为城市公交营运调度及安全生产发挥了最大能量。2013年至2015年，他所在公司连续3年被集团公司评为先进单位，他个人也先后获得“市级安全管理工作者”、党风廉政建设先进个人、集团公司先进个人等荣誉称号。



14刘川

应城市新都化工有限责任公司安环部部长



自2010年以来，刘川所在公司连续六年未出现安全生产死亡事故。如此稳定的安全生产形势，离不开他的艰辛努力。他结合国内典型安全事故案例及公司安全生产现状，扎实开展形式多样的安全培训，提升全员安全意识。在他的积极努力下，该公司成立了由总经理牵头的安全生产委员会，设立了安全环保部，配备专职安全管理人员数十人，健全了安全制度体系。在安全生产管理方面，他善于动脑筋，不断探索有效的管理方式，打造安全亮点，把安全生产当成企业的生命线，兢兢业业，恪尽职守，给企业带来了经济效益，保证了安全发展。



15杨清江

沙洋县安监局局长



他是一位普通的基层安监局长，他以对党的事业无限忠诚和对人民群众的生命财产安全高度负责的精神，勤勉履职、锐意进取，面对安全生产新形势、新特点，勇于开拓，积极探索，带领自己的团队奋发向上，确保了沙洋县安全生产形势持续稳定好转。他积极向上争取，改善执法条件，有效提高了执法监察的专业性、权威性和科学性。他勇于开拓，探索基层安全监管新路子，把工作当事业，恪尽职守，兢兢业业，是安监战线上一个不可多得的忠诚卫士。2014年，他被省人民政府授予“湖北省安全生产优秀工作者”；2012至2015年被授予“全市安全生产先进工作者”荣誉称号。



16熊明清

鄂州市鄂城新区安监站站长



13个春秋，他一直坚守在基层岗位上，扛着安全生产的大旗，不辱使命，用自己一片丹心，铸就事业的忠诚。他全身心地投入到工作中，重点加强制度建设，夯实基础管理工作。2013年9月，全省“两化”体系建设工作推进会上，新庙镇作为分会场取得圆满成功；2014年，鄂城新区在全市率先让所有注册单位实行了“两化”七个一管理制度，并扎实有效规范运行。在他和团队的共同努力下，鄂城新区的安全生产形势持续好转，自2009年以来未发生一起安全生产死亡事故。10年来，他每年被市、区安监部门评为“安全生产先进工作者”、“优秀安监站长”，2013年还被省人民政府授予“湖北省安全生产优秀工作者”光荣称号。



17严胜斌

黄梅县安监局总工程师



自2003年黄梅县安监局成立，严胜斌就走上了安全监管的道路。他身处安全监管第一线，经手查出各类安全隐患3600多条，下达安全生产执法文书1600多份，查处各种安全生产违法案件100多件，调查处理各种安全事故20余起。2009年和2011年，他分别两次被国家安监总局评为“全国安全生产监管监察先进个人”，连续多年被黄冈市、黄梅县评为安全生产先进个人、优秀共产党员，2012年5月1日，被黄梅县政府授予“劳动模范”。



19陈 静

嘉鱼县潘家湾镇安监站站长



5年前，当陈静任安监站站长时，家人和朋友都劝她：“安全生产工作是一个成无功、败追责，吃亏不讨好的工作。你一个弱女子，干这一行不合适。”然而，陈静没有打退堂鼓。“安全工作无小事”、“安全生产百密而无一疏”，作为乡镇安监站的负责人，她始终坚持严监督、严管理、严要求。5年间，关停企业1家，责令停产整顿企业38家次，提请上级进行行政处罚7家，下达的限期整改责任书就难以统计了。



21聂绍雄

随县安监局工会主席



聂绍雄，年近花甲。自2009年7月调入随县安监局任工会主席至今，已在安监岗位奋斗了7年。7年来，他下基层、跑企业累计达一千多次，行走了50万公里，查改隐患达5万余条。他患有多种疾病，经常药不离手，但从未叫苦叫累。

近年来，聂绍雄多次获殊荣，2012年度被评为“随州市人民政府安全生产先进工作者”、2014年度被省政府评为“湖北省安全生产优秀工作者”、2015年度被评为“随州市人民政府安全生产先进工作者”、2016年度被随县县委授予“优秀共产党员”。



22向 淼

恩施州质监局恩施市分局副局长



向淼，现年35岁，2001年12月从部队退伍分配到恩施市质量技术监督局工作。通过15年的特种设备安全监察执法工作，向淼对全市特种设备的安全状况都做到了台台心中有数，家家有巡查，次次有记录，他分管的领域从未出过重大安全事故。先后10次被评为优秀党员和先进工作者，2009年被恩施州安委会评为“安全生产工作先进工作者”，2010年被恩施市委评为优秀共产党员，2012年被恩施州安委会评为“安全生产工作先进工作者”。



24凌霞玉

仙桃市汽车客运总站 安检科科长



在许多人眼里，安检员普通平凡。而在她看来，再普通平凡，也必须用心去做，不出纰漏，确保安全。自2011年负责安检科工作以来，她带领全科11个姐妹，牢记“创平安车站、保旅客安全”的工作要求，日回答旅客问询800余次，日检行包4000余件，无一违禁品进站上车。连续八年她被评为市交通运输系统“十佳标兵”，五次被市安委会表彰为安全生产“先进工作者”，所在班组被市交通系统命名为“铿锵玫瑰女子安检班”，被省交通运输厅工会命名为“霞玉创新工作室”，成为全省客运安全管理的标杆。



26王自力

金澳科技（湖北）化工有限公司总裁



1988年9月，刚满19岁的王自力踏入了金澳科技的大门，这一干就是28年！28年来，他从一线操作工人做起，一步一个脚印，到最后晋升为统领全局的总裁。在王自力的职业生涯中，无论是身处生产一线，还是管理高层，安全生产都是他最牵挂的一块。他总是将公司发展和安全生产有机结合，创新安全管理思维，摸索出了重点部位24小时站岗巡查制、实战性应急预案演练等安全管理方法，公司10多年未发生安全生产事故。



28赵英汉

武汉市公安局治安支队危爆物品管理大队中队长



一个在危爆监管领域摸爬滚打16年的中年汉子。危爆物品管理大队担负着全市民爆物品、剧毒化学品、烟花爆竹、放射性物物品和枪支弹药等300余家行业单位的治安管理职能。自2000年起，赵英汉同志爱岗敬业、恪尽职守、默默耕耘奉献，冲锋在危险物品泄露、危爆销毁处置等危难险重任务前面，认真履行一名人民警察的职责使命。



32胡 鹏

中国航天三江集团江北公司技安处副处长



2005年先后被聘中国航天科工集团、湖北省国防科技工业系统和孝感市安全生产专家，国防科工局职业卫生“三同时”评审专家。10多年来，他将安全生产标准化和职业健康安全管理体系建设统筹考虑，整合后运作，先后收集整理了相关安全生产法律法规57项、航天科工标准与规定10余项、国家及行业标准270多项，为公司安全管理制度规范化奠定了厚实基础。2015年，他被省科工办授予安全生产先进工作者。



37郭 勇

国网湖北电力应急救援基干分队队长



参加工作19年来，他一直奋战在安全生产一线：他常年奔波在外，参与完成了百余个超、特高压输变电工程施工；他心系本质安全，为构建湖北送变电安全管理体系出谋划策；他深入推进应急管理，为国网湖北电力应急管理走在国家电网公司前列做出了积极贡献。人如其名，他身上总有一股勇往直前的干劲，在风雨中历炼成为守护电网安全的勇士。



41李学龙

武汉天河机场飞行区管理部 运行监管室主任



在武汉天河机场，有这样一群人，他们风雨无阻，默默坚守，用自己的责任及担当守护着机场飞行区的运行安全，在这片区域里，所有的工作人员都亲切地称他们为“机坪安全卫士”。现年45岁的李学龙则是这群机坪安全守卫者的领头雁，多年来屡次被评为“武汉天河机场安全生产先进个人”、武汉机场年度“天河之星”称号。带领着机坪监管团队依法管理，秉公执法，铁面无私，用行动维护了飞行区安全监管员的威严，确保了武汉天河机场近年来飞行区运行持续安全，成为行业中的安全管理标杆。





