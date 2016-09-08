广告图文：彩民自创“尾数加减法”中696万除了投注站 还能在这些地方玩福彩中福在线天天有派奖
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 第8版 福彩
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楚天都市报电子版
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8 福彩 2016.9.8 星期四
中福在线天天有派奖
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊 通讯员陈灏 李洋）福彩中福在线无疑是当下最受彩民欢迎的福彩游戏之一。原因无他，只因为派奖太给力：几乎每天都有多次派奖一起涌向彩民。
    首先，中福在线在全省范围内进行1800万元大派奖。只要彩民的退卡金额达2000元，就额外赠送1000元投注卡。其次，在武汉市直属中福在线销售厅内，彩民玩连环夺宝，只要达到20万分进入连环夺宝，最终中奖2000元以下的，也可以获得1000元投注卡，总有大奖拿。
    最后，武汉各中福在线直属销售厅还开展了“榜上有名，天天有奖”活动，每天中奖点数前十的彩民，可获1000元投注卡；每周中奖点数前十的彩民，可获2000元投注卡；最终中奖点数前十的彩民，可获5000元投注卡，而前三名更有8888元的投注卡豪礼。


   