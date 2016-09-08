查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 福彩 ·广告 ·图文：彩民自创“尾数加减法”中696万 ·除了投注站 还能在这些地方玩福彩 ·中福在线天天有派奖 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 专版 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 广告 第19版 : 跑腿 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 专版 第24版 : 时事 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第8版 : 福彩 · 广告 · 图文：彩民自创“尾数加减法”中 · 除了投注站 还能在这些地方玩福 · 中福在线天天有派奖 8 福彩 2016.9.8 星期四 除了投注站 还能在这些地方玩福彩 楚天都市报讯 一般情况下，大家若想玩福彩，第一时间会想到投注站。实际上，近几年，福彩一直在创新销售模式，多渠道服务彩民，开拓了很多新的销售场所。



报刊亭

武汉大街小巷的报刊亭里，就有不少经营着福利彩票。这里也是体现福利彩票公益性的重要舞台。



超市

超市里的商品包罗万象，人们在购物之余，都喜欢用零钱买几张彩票试试运气，现在越来越多的超市门口都有福利彩票。



加油站

等待加油的时间有点无聊？那就刮一张“刮刮乐”吧！



机场火车站

无论是在机场还是火车站，都有福利彩票陪伴彩民们度过等候的时光，让大家多了一种消遣娱乐的新选择。



邮局

对于不在城市生活的彩民，当附近既没有投注站，又没有大型超市时，邮局就可以买福彩。



自助终端机

福彩自助终端利用先进的人工智能互动技术，为彩民提供新型的彩票购买渠道，实现了从购买、找零到兑奖的一站式服务。源自《中国福彩网》





