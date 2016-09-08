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 第8版 福彩
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·图文：彩民自创“尾数加减法”中696万
·除了投注站 还能在这些地方玩福彩
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楚天都市报电子版
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8 福彩 2016.9.8 星期四
除了投注站 还能在这些地方玩福彩
    楚天都市报讯 一般情况下，大家若想玩福彩，第一时间会想到投注站。实际上，近几年，福彩一直在创新销售模式，多渠道服务彩民，开拓了很多新的销售场所。

报刊亭
    武汉大街小巷的报刊亭里，就有不少经营着福利彩票。这里也是体现福利彩票公益性的重要舞台。

超市
    超市里的商品包罗万象，人们在购物之余，都喜欢用零钱买几张彩票试试运气，现在越来越多的超市门口都有福利彩票。

加油站
    等待加油的时间有点无聊？那就刮一张“刮刮乐”吧！

机场火车站
    无论是在机场还是火车站，都有福利彩票陪伴彩民们度过等候的时光，让大家多了一种消遣娱乐的新选择。

邮局
    对于不在城市生活的彩民，当附近既没有投注站，又没有大型超市时，邮局就可以买福彩。

自助终端机
    福彩自助终端利用先进的人工智能互动技术，为彩民提供新型的彩票购买渠道，实现了从购买、找零到兑奖的一站式服务。源自《中国福彩网》


   