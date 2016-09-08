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愿爱心驿站成街头永远的家
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2016.9.8 星期四
愿爱心驿站成街头永远的家
楚天都市报讯 楚天都市报评论员徐汉雄
武汉市118个户外职工爱心驿站启用，设有微波炉、饮水机、桌凳等物，以方便环卫工、出租车司机之类的户外劳动者休息。（本报昨日报道）
如厕难、饮水难、用餐难、休息难，是困扰户外劳动者多年的问题。早在2005年建设部颁布的《城镇环境卫生设施设置标准》，就对保障环卫工人休息场所做了明确规定：在露天、流动作业的环境卫生清扫、保洁工人工作区域内，必须设置工人作息场所。
事实上，据媒体2011年的报道，武汉市在当时就已陆续建成300多个环卫工休息点，配有桌椅、挂具等，有的还配备饮水机。这次的“爱心驿站”，与休息点的思路一脉相承，服务功能与范围都有扩大，值得肯定。
要指出的是，按过往的套路，一些好事往往流于形式，难以坚持到底，开始时热闹一阵，后来就不了了之。本报曾报道过女环卫工靠树午休的情景，记者探访发现，原本的休息室堆放着扫帚、垃圾桶等杂物，俨然成了工具房，管理部门每天又会来巡查，工人们也不敢擅自休息。休息点便空有其名。
与休息点由环卫部门自行设置不同，爱心驿站主要依托社会力量。其经费来源能否保障，爱心奉献能坚持多久，都需要时间来检验。作为牵头方的工会部门，还需做好后续的协调与倡导、督促工作。
爱心驿站是一件功德无量的事，体现社会对户外劳动者的关怀，有待各方持续的添砖加瓦，让驿站变成街头永远存在的家，温暖有需要的市民。相关方面在管理上也须严有度爱有方，让劳动者能够休息并敢于休息，爱心驿站存在的价值，才不会打折扣。