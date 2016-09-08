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本报位列都市报类第六 看楚天进
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要闻
2016.9.8 星期四
图文：神龙西跃
神龙公司四厂成都投产 先进程度堪称世界顶级
楚天都市报讯 图为：昨日，神龙汽车有限公司成都工厂焊装车间，机器人正在工作，该车间已实现100%焊装自动化。 通讯员周丽琴摄