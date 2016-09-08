全省小学可开展课后在校托管本报邀您投票评选 最美基层安全卫士教师节在即 本报帮您寻找恩师图文：神龙西跃保护武汉城市之根 盘龙城博物馆开建交警直播查处违停 获网友12万次点赞本报位列都市报类第六 看楚天进客户端类十强
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 第1版 要闻
·全省小学可开展课后在校托管
·本报邀您投票评选 最美基层安全卫士
·教师节在即 本报帮您寻找恩师
·图文：神龙西跃
·保护武汉城市之根 盘龙城博物馆开建
·交警直播查处违停 获网友12万次点赞
·本报位列都市报类第六 看楚天进客户端类十强
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1 要闻 2016.9.8 星期四
桃李逢秋实 最忆是恩师
教师节在即 本报帮您寻找恩师
    楚天都市报讯 


   