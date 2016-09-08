全省小学可开展课后在校托管本报邀您投票评选 最美基层安全卫士教师节在即 本报帮您寻找恩师图文：神龙西跃保护武汉城市之根 盘龙城博物馆开建交警直播查处违停 获网友12万次点赞本报位列都市报类第六 看楚天进客户端类十强
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 第1版 要闻
·全省小学可开展课后在校托管
·本报邀您投票评选 最美基层安全卫士
·教师节在即 本报帮您寻找恩师
·图文：神龙西跃
·保护武汉城市之根 盘龙城博物馆开建
·交警直播查处违停 获网友12万次点赞
·本报位列都市报类第六 看楚天进客户端类十强
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1 要闻 2016.9.8 星期四
本报报道引起省领导高度重视 省教育厅、物价局发布指导意见
全省小学可开展课后在校托管
    楚天都市报讯 机制
    家长委员会制定实施方案，建立财务管理等规章制度，聘请托管服务人员；家长自愿加入。

    管理
    只能组织学生自习、阅读、做课外作业，开展文体等兴趣活动。不得组织补课、培训活动。

    收费
    运行开支由家长委员会核算成本，由学生家长分担；场地、器材及水电等费用由学校承担。


 