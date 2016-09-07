查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 体育 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：国足拦住波斯铁骑 ·广告：动向新闻 ·球迷造恐怖主场氛围 ·草皮险毁掉主场优势 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：国足拦住波斯铁骑 · 广告：动向新闻 · 球迷造恐怖主场氛围 · 草皮险毁掉主场优势 23 体育 2016.9.7 星期三 草皮险毁掉主场优势 楚天都市报讯 “这是什么破场地，怪不得人家曼联曼城来了之后又走了。国家队的场地都这样，人家当然不踢。”比赛结束后，前国脚郝海东对沈阳奥体中心的草皮开炮。确实，赛前看上去非常漂亮的沈阳奥体中心，比赛开始后草坪情况有些糟糕，球员几乎是每次跑动都会带起一小块草皮。

为了12强赛，已经管办分离的中国足协可谓重金为国家队比赛护航。首先开出了9000万的晋级奖金来刺激球队，还为每一名国脚购买了保险，一旦受伤，足协会负责到底。球队出行全程包机来往，吃住是五星级酒店，自带厨师甚至安保人员。但是，一切的后勤保障似乎忘记了一个细节，那就是球场的草坪。

据了解，沈阳奥体中心为了国足的比赛，是特意更换了草皮的，但可能是时间不够，长得还不够牢固，所以非常的松软。难怪在赛后新闻发布会有媒体请主帅高洪波评价草皮是否对国足下半场那几次进攻机会有影响时，高洪波回避道：“说实话这个问题我不能回答。”





