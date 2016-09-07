查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 体育 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：国足拦住波斯铁骑 ·广告：动向新闻 ·球迷造恐怖主场氛围 ·草皮险毁掉主场优势 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：国足拦住波斯铁骑 · 广告：动向新闻 · 球迷造恐怖主场氛围 · 草皮险毁掉主场优势 23 体育 2016.9.7 星期三 球迷造恐怖主场氛围 楚天都市报讯 记者昨日下午五点乘坐沈阳地铁2号线前往奥体中心，在车厢里，球迷围绕即将开打的中伊之战热议起来。其中，一位女球迷甚至对中伊交战史如数家珍，还特别指出国足在沈阳福地踢世预赛从未丢过球，真是专业！到了奥体中心，地铁车厢顿时空了。从奥体中心站涌出的球迷扑向路边的商贩，购买红色的球迷衫。红色从这一刻开始汇入到体育场，将奥体中心看台装扮成红色的海洋。

其实，这只是开始。奏国歌时，全场球迷一起高唱，北看台打出巨幅“中国必胜”横幅，而南看台则用巨大的五星红旗与之呼应。这场面令所有人震撼，更令对手胆怯！当国足场面陷入到混乱中时，球迷用加油声鼓励，并打开手机闪光灯。对此，一位龙之队的球迷告诉记者：“我们希望用灯光‘照’亮国足俄罗斯之路。尽管比赛过程没有打韩国队下半场好，但结果不赖，平局可以让我们好好畅饮一番。”





