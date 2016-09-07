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 第23版 体育
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楚天都市报电子版
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23 体育 2016.9.7 星期三
球迷造恐怖主场氛围
    楚天都市报讯 记者昨日下午五点乘坐沈阳地铁2号线前往奥体中心，在车厢里，球迷围绕即将开打的中伊之战热议起来。其中，一位女球迷甚至对中伊交战史如数家珍，还特别指出国足在沈阳福地踢世预赛从未丢过球，真是专业！到了奥体中心，地铁车厢顿时空了。从奥体中心站涌出的球迷扑向路边的商贩，购买红色的球迷衫。红色从这一刻开始汇入到体育场，将奥体中心看台装扮成红色的海洋。
    其实，这只是开始。奏国歌时，全场球迷一起高唱，北看台打出巨幅“中国必胜”横幅，而南看台则用巨大的五星红旗与之呼应。这场面令所有人震撼，更令对手胆怯！当国足场面陷入到混乱中时，球迷用加油声鼓励，并打开手机闪光灯。对此，一位龙之队的球迷告诉记者：“我们希望用灯光‘照’亮国足俄罗斯之路。尽管比赛过程没有打韩国队下半场好，但结果不赖，平局可以让我们好好畅饮一番。”


   