查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 体育 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：国足拦住波斯铁骑 ·广告：动向新闻 ·球迷造恐怖主场氛围 ·草皮险毁掉主场优势 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：国足拦住波斯铁骑 · 广告：动向新闻 · 球迷造恐怖主场氛围 · 草皮险毁掉主场优势 23 体育 2016.9.7 星期三 0比0战平伊朗 取12强赛第1分 图文：国足拦住波斯铁骑 楚天都市报讯 图为：在球迷的狂热支持下，国足战平了强大的伊朗



□楚天都市报记者蔡毅发自沈阳



时隔十五年，国足回到福地沈阳。在这里，国足没有辜负所有人的关注和支持。昨晚在沈阳奥体中心，国足0比0战平伊朗队，取得本次12强赛第1个积分。同时，国足也在具有纪念意义的第100场世预赛比赛中，用平局回报了一直支持国足的球迷们。



高帅摆奇阵终获平局



赛前，大家均认为高洪波会在沈阳主场排出4231的攻击阵型，但出乎所有人的意料，高洪波依旧排出五后卫战术，但阵型却从客战韩国的541变成了更富攻击性的532，即进攻时变成352，两个边后卫赵明剑和任航插上助攻。高洪波在锋线上派出小将张玉宁与武磊搭档双前锋，不可否认的是，武磊和张玉宁在前锋线上非常努力，但两人之间默契较差，且其他队员对他们的支援也太少。

如果非要评价上半场比赛的话，那么国足的表现只能给出差评。后防依旧混乱，特别是在首发门将曾诚开场第12分钟就因伤提前换下场后，失误频频。而中场减少一人后，国足中场组织非常混乱，且因没有设置防守型后腰致使对手前场进攻非常顺畅。难怪伊朗主帅奎罗兹在赛后新闻发布会上表示：“非常遗憾，我原以为会带着3分离开，我们在各方面都占据优势。”

可下半场，高洪波排出的奇阵收到了效果。武磊在第71分钟接替补登场的张稀哲直传杀入禁区，如果能果断一点，武磊有可能会有进球。在此之前，武磊有一次在禁区内被放倒，但主裁判未吹罚点球。可以说，国足下半场打出了气势。难怪，球迷在国足终场前最后一次进攻时，全体站立起来，为国足助威，那气氛仿佛会绝杀对手。

赛后，高洪波对自己的战术安排非常满意：“上半场比赛，伊朗队的身体优势非常明显，而下半场，他们体能下降，我们队员们拼出去了，拼下来了1分，有些队员甚至透支了。”对于10月份主场同叙利亚的比赛，高洪波表示会力争在主场争取3分，拿到12强赛第一场胜利。



出线形势

未来3战定成败



12强赛A组战罢两轮，国足在面对本小组两个最强对手的情况下，收获了1平1负的战绩。接下来的3场比赛将接连面对叙利亚、乌兹别克斯坦和卡塔尔，这三场比赛将决定本届国足12强赛的走势。如果能在主场面对叙利亚和卡塔尔的比赛中全部获胜的话，那么国足力争本小组第三的希望还存在。反之，2018世界杯国足恐将成为看客。





