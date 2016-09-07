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图文：《哥哥》舞罢催人泪
20
文娱
2016.9.7 星期三
图文：《哥哥》舞罢催人泪
武汉歌舞剧院再打“情感牌”
楚天都市报讯 图为：《哥哥》剧照
楚天都市报讯（记者徐颖）第11届全国优秀舞蹈节目展演进入第二天，12支精彩舞蹈昨晚在湖北剧院舞动神州风情，其中，武汉歌舞剧院双人舞《哥哥》成为一大亮点。
武汉歌舞剧院青年舞蹈演员宋乐乐和许峰，用身体语言诠释了一段感人的兄弟情——哥哥为照顾智障弟弟付出超乎常人的精力，弟弟从蛮横不懂情理到感恩哥哥。不少观众看完《哥哥》，表示“快哭了”，“舞蹈表达的感情很自然很感人”。
宋乐乐和许峰既是舞蹈主演也是编导，他们告诉记者，越是接地气的舞蹈越能打动人，节目的创作灵感来源于单位附近一位收停车费的智障残疾人。作为男男组合的双人舞，最大难度是托举，舞蹈中“哥哥”要屡次将“弟弟”背起举起，宋乐乐为此在台下练苦力。而为了用恰如其分的舞蹈动作表现智障残疾人的状态，许峰常去与智障残疾人相处。
据了解，走都市情感题材路线是武汉歌舞剧院编排舞蹈的一贯风格，此前该院打造、演绎父女真情的《爸爸的画笔》，以及表现汉正街女扁担生活情感的《汉正街的娘子军》，均斩获过“全国舞蹈比赛”大奖。