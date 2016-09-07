查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 文娱 ·连 载 此心光明 万物生 06 ·小离别2 6 ·图文：暑假一结束影市就“跳水”了 ·图文：《哥哥》舞罢催人泪 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 连 载 此心光明 万物生 06 · 小离别2 6 · 图文：暑假一结束影市就“跳水” · 图文：《哥哥》舞罢催人泪 20 文娱 2016.9.7 星期三 图文：《哥哥》舞罢催人泪 武汉歌舞剧院再打“情感牌” 楚天都市报讯 图为：《哥哥》剧照



楚天都市报讯（记者徐颖）第11届全国优秀舞蹈节目展演进入第二天，12支精彩舞蹈昨晚在湖北剧院舞动神州风情，其中，武汉歌舞剧院双人舞《哥哥》成为一大亮点。

武汉歌舞剧院青年舞蹈演员宋乐乐和许峰，用身体语言诠释了一段感人的兄弟情——哥哥为照顾智障弟弟付出超乎常人的精力，弟弟从蛮横不懂情理到感恩哥哥。不少观众看完《哥哥》，表示“快哭了”，“舞蹈表达的感情很自然很感人”。

宋乐乐和许峰既是舞蹈主演也是编导，他们告诉记者，越是接地气的舞蹈越能打动人，节目的创作灵感来源于单位附近一位收停车费的智障残疾人。作为男男组合的双人舞，最大难度是托举，舞蹈中“哥哥”要屡次将“弟弟”背起举起，宋乐乐为此在台下练苦力。而为了用恰如其分的舞蹈动作表现智障残疾人的状态，许峰常去与智障残疾人相处。

据了解，走都市情感题材路线是武汉歌舞剧院编排舞蹈的一贯风格，此前该院打造、演绎父女真情的《爸爸的画笔》，以及表现汉正街女扁担生活情感的《汉正街的娘子军》，均斩获过“全国舞蹈比赛”大奖。





