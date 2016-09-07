查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 文娱 ·连 载 此心光明 万物生 06 ·小离别2 6 ·图文：暑假一结束影市就“跳水”了 ·图文：《哥哥》舞罢催人泪 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 连 载 此心光明 万物生 06 · 小离别2 6 · 图文：暑假一结束影市就“跳水” · 图文：《哥哥》舞罢催人泪 20 文娱 2016.9.7 星期三 图文：暑假一结束影市就“跳水”了 楚天都市报讯 图为：被寄予厚望的好莱坞科幻大片《星际迷航3》的票房也上涨乏力



□楚天都市报记者戎钰



今年暑期档，武汉影院经营者都在抱怨“生意太冷清”，但让他们心更冷的是，暑期档一结束，全国影市即刻大幅“跳水”，甚至出现9月1日当天全国单日总票房不到4000万元的尴尬。本地院线人士告诉楚天都市报记者，“下半年的票房高潮只能靠12月了”。



9月1日票房创新低



前晚8时许，楚天都市报记者在位于汉街的某影院看到，可容纳200多人的影厅仅坐了6个人，用一位现场观众的话说，“赚咱们这几张票钱还不够付空调费的吧！”其实，这样的冷清已经延续多月。

本地院线一位负责人表示，今年暑期档的第一个月7月，全国电影总票房约45亿，比去年同期下降约18.2%，“是近5年来中国电影暑期档首次出现负增长，8月的官方数据现在还没公布，但从武汉的情况来推断，8月份的全国总票房也差强人意。”

武汉多家影城负责人都向记者承认，今年暑期档是近5年来最冷清的，上座率“不太好看”。而进入9月后，电影院的生意更不好做，“9月1号全国学校基本都开学了，结果那天的全国电影总票房竟然是3开头的（3900多万），要知道咱们的单日票房最高纪录可是6亿多啊。而武汉市当天的影院总票房才100万，低到让人心寒。”

上个周末，《星际迷航3》、《铁拳》、《寄生兽》等进口片集体上映，也难挽回影市颓势。其中被寄予厚望的好莱坞科幻大片《星际迷航3》，目前票房才过2亿，让业界大跌眼镜。



9.9元电影票变少了



年年有喜报的中国电影市场，为何突然在这个暑期档变冷？

影院经营者认为首要原因是：新片质量普遍不行，损伤了消费者的观影热情。一位不愿透露姓名的经理告诉记者，“拍电影的都盲目追求IP，拍出来一堆有名无实的烂片。排片表上看着很热闹，但观众买单后发现货不对版，只会慢慢远离电影院，不如在家看视频。”

本地院线人士也指出，电商票务平台已经过了“烧钱补贴”阶段，所以大家发现“9.9元电影票”越来越少，观众的观影成本其实在隐性提高。“而且过去一年来，相关部门严查买票房等票房注水行为，电影票房数字就慢慢回归真实了。”

而从记者目前了解的今年最后4个月的新片安排来看，可能真的要等到12月贺岁档启动，电影市场才会有让人惊喜的票房数字。





