查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 文娱 ·连 载 此心光明 万物生 06 ·小离别2 6 ·图文：暑假一结束影市就“跳水”了 ·图文：《哥哥》舞罢催人泪 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 连 载 此心光明 万物生 06 · 小离别2 6 · 图文：暑假一结束影市就“跳水” · 图文：《哥哥》舞罢催人泪 20 文娱 2016.9.7 星期三 连 载 此心光明 万物生 06 楚天都市报讯 鲁引弓 著作家出版社



一个人高不高兴说话，其实跟口语好不好一点关系都没有

此刻朵儿瞅着它，心想，今天它帮自己省了4美元。

这样的计算，朵儿已娴熟于心了：由于莫莉家不提供午餐，自己每天就要多花4至5美元，一个月就近百美元，换成人民币不少了。朵儿知道妈妈海萍会心疼的，因为住宿费里本已算进了午餐。

我们可是工薪人家呢。朵儿的纠结也在这里。这个年纪的中学生与大人其实心思是一样的，她想着的事，总想有个结果，尤其去年刚来这家HOMESTAY的时候，朵儿曾几次向住妈莫莉提过带午餐这事，她相信莫莉是听懂了的，因为莫莉答应晚餐多做点，但是，莫莉到底多做了多少，朵儿可没感觉出来，因为每天的晚餐依旧被一扫而空。所以朵儿也就不想说了，不好意思再说了，但心里因为这事没结果，她无法不在乎。

朵儿想，还有什么好说呢？是因为你太忙，顾不上，还是太省，还是无心，还是有意，还是看不起我是中国小孩？也可能都有，也可能你会说全都没有。但不管你怎么说，我心里有数，又不是就这一桩事，所以我不想说了，说了也没什么用，但别以为我不知道，正因为我知道，所以我不想跟你多说什么。

所以朵儿在这个家里言语渐少，尤其与住妈莫莉之间。

她最知道为什么我不想说话。朵儿心想，她还装作不明白跟我妈告状，好不好笑啊，幸亏我妈英语不好。

昨晚妈妈海萍与朵儿通视频时，说了莫莉来过电话。海萍这人有些主观，她问朵儿，你是怕英文说得不好，所以不太敢跟他们说话吧？朵儿，胆子要大，他们不会笑你的，要多跟住妈一家聊聊天，这对提高你的英语口语有帮助。

朵儿嘴上回答“嗯，是的”，而心里想，我现在明白了，一个人高不高兴说话，其实跟口语好不好一点关系都没有。但她怕妈妈担心，连声答应，好的，我知道了。“嗨，玛丽。”一个穿连帽套头衫的男孩，从休息区那头向朵儿走过来，可爱地伸着一只手臂，来了个轻巧抛物手势，向朵儿晃了一下手里的东西。朵儿笑笑，说，洛克，老奶奶又做好吃的了？

这个被叫作洛克的中国男生，大眼睛，面容灵气，长得蛮好看，挺像TFboys中的王俊凯的。洛克说，那当然。

他手里的东西是一个红蓝双色饭盒，里面装着两块苹果派，精致、丰腴，溢着棕色糖浆，上面铺的烤苹果片像层层花边，还点缀了樱桃和草莓切片，有珠光宝气的质感。朵儿知道他又来献宝了，他在得意他的HOMESTAY呢。另外，他这也是为了让她尝一下，因为他知道她家不提供午餐。

他就是这样好人。所以朵儿很配合他的心情，发自内心地叫了一声：“哇噢。”

下期预告：这个学校的中国学生很少想得起来问彼此的中文名。有点怪吧，人到国外就是这样的





