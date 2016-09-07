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游资讯
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旅游资讯
2016.9.7 星期三
游资讯
楚天都市报讯 武铁专列提前报名享优惠
武汉铁路国际旅行社“幸福和谐号”中老年专列，9月18日出发，2798元起/人，一次性游遍新疆乌鲁木齐、天山天池、吐鲁番、宁夏中卫、沙坡头、西宁、青海湖、敦煌、莫高窟等精华景点，提前报名可享特别优惠，详询武汉铁旅各大门店。
山西全景8天游899元
武汉中航国旅推出“899元山西全景8日游”，带您饱览皇城相府、五台山、恒山悬空寺、晋祠、云冈石窟、应县木塔、王家大院、平遥古城、壶口瀑布等地，含空调大巴、景区门票、住宿，用餐，全程无购物，无自费，若改成火车双卧往返1299元/人。
敬老双卧游70岁老人报名退门票费
湖北中际国际旅行社“敬老双卧全景8天游”，9月8/16/22日发团，游览五岳恒山、五台山、云冈石窟、悬空寺、晋祠、壶口瀑布、王家大院等地，全程无自费无购物，保证去乔家大院、恒山，全包价1499元/人，满70岁老人报名还退100元门票费。9月18日出发，“北戴河摄影双卧8天游”1980元/人，70岁老人报名退200元。
“中泰文化旅游友好行”自驾车队进入武汉访名胜
上周，“2016中泰文化旅游友好行”暨大型房车自驾游车队进入武汉，并探访黄鹤楼和东湖等地标名胜，此次活动由泰国国家旅游局联合中国驻泰王国大使馆、中国文化部、中泰文化委员会、中国国际文化交流中心共同主办，8月22日从内蒙古发车，途径山西、河南、湖北等地，最终进入泰国。武汉每年有30万游客、每周有30班航班前往泰国，活动旨在增进中泰游客友好互动，深度体验当地文化。