查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 旅游资讯 ·广告 ·图文：以爱的名义去旅行 ·9月天柱山之旅等你来 ·广告 ·广告 ·游资讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告 · 图文：以爱的名义去旅行 · 9月天柱山之旅等你来 · 广告 · 广告 · 游资讯 18 旅游资讯 2016.9.7 星期三 游资讯 楚天都市报讯 武铁专列提前报名享优惠



武汉铁路国际旅行社“幸福和谐号”中老年专列，9月18日出发，2798元起/人，一次性游遍新疆乌鲁木齐、天山天池、吐鲁番、宁夏中卫、沙坡头、西宁、青海湖、敦煌、莫高窟等精华景点，提前报名可享特别优惠，详询武汉铁旅各大门店。

山西全景8天游899元

武汉中航国旅推出“899元山西全景8日游”，带您饱览皇城相府、五台山、恒山悬空寺、晋祠、云冈石窟、应县木塔、王家大院、平遥古城、壶口瀑布等地，含空调大巴、景区门票、住宿，用餐，全程无购物，无自费，若改成火车双卧往返1299元/人。

敬老双卧游70岁老人报名退门票费

湖北中际国际旅行社“敬老双卧全景8天游”，9月8/16/22日发团，游览五岳恒山、五台山、云冈石窟、悬空寺、晋祠、壶口瀑布、王家大院等地，全程无自费无购物，保证去乔家大院、恒山，全包价1499元/人，满70岁老人报名还退100元门票费。9月18日出发，“北戴河摄影双卧8天游”1980元/人，70岁老人报名退200元。

“中泰文化旅游友好行”自驾车队进入武汉访名胜

上周，“2016中泰文化旅游友好行”暨大型房车自驾游车队进入武汉，并探访黄鹤楼和东湖等地标名胜，此次活动由泰国国家旅游局联合中国驻泰王国大使馆、中国文化部、中泰文化委员会、中国国际文化交流中心共同主办，8月22日从内蒙古发车，途径山西、河南、湖北等地，最终进入泰国。武汉每年有30万游客、每周有30班航班前往泰国，活动旨在增进中泰游客友好互动，深度体验当地文化。





