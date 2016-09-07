查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 旅游资讯 ·广告 ·图文：以爱的名义去旅行 ·9月天柱山之旅等你来 ·广告 ·广告 ·游资讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告 · 图文：以爱的名义去旅行 · 9月天柱山之旅等你来 · 广告 · 广告 · 游资讯 18 旅游资讯 2016.9.7 星期三 9月天柱山之旅等你来 楚天都市报讯 楚天旅游俱乐部联合湖北峡州国旅推出“9月天柱山之旅”，三大主题线路特惠价368元/人。其中,“感恩教师节”9月10日发团，报名赠送价值138元的茅台贵宾酒1瓶及价值200元的旅游代金券1张；“天柱山中秋喜乐汇”9月16日发团，特别举办中秋晚宴，邀请当地黄梅戏演员现场演出；“天柱山白马潭2日影像之旅”9月24日发团。

以上每个行程都设有评选互动环节，所得票数最多者将有机会获得“赛琳娜邮轮奢华之旅”。

报名电话：027-83617585

集福纳气 秋游句容

武汉市民旅游又添新去处。江苏省句容市旅游局和湖北旅游百事通联手打造“福地句容品质体验团”，9月11日（周日）首发，“集福纳气——句容宝华山/茅山/丁庄葡萄园3日游”，全程无自费仅售599元/人。

句容有“福地”之称，一年四季花盛开，月月都有鲜果摘。武汉到句容只需3.5小时，动车往返，快捷舒适。体验团特别安排参观道教名山茅山、佛教名山宝华山、千华古村，并在茅宝葛园品尝葛根养生餐。前10名报名者，将有幸瞻仰4件茅山镇山之宝。湖北旅游百事通各大门市可报名。

报名电话：027—85647600

邮轮艺术节即将盛大开幕

湖北万达新航线国际旅行社首届“万达华中五省天海国际邮轮艺术节”，将于9月23日在“天海号邮轮”盛大开幕，行程5晚6天特价1899元起/人，于上海吴淞口码头启程，途径釜山、福冈。

本届艺术节中外艺术家将评选出金质、银质、铜质艺术团，给予1至3万元奖励。还有邮轮美食、住宿、娱乐多重享受，湖北万达新航线国旅各门市均可报名。

报名电话：18627847255





