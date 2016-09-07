查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·广告 ·图文：“洪荒之力，我们好久前就用上了” ·肄业5年后 小伙再次考进武大 ·七千余本科新生306人出现重名 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告 · 图文：“洪荒之力，我们好久前就 · 肄业5年后 小伙再次考进武大 · 七千余本科新生306人出现重名 16 教育 2016.9.7 星期三 七千余本科新生306人出现重名 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者罗欣通讯员吴江龙）昨天在武大迎新现场，记者了解到一件趣事：7252名本科新生中，306人有重名现象。其中，叫张旭、王浩宇的有5人，叫张驰、王鑫、李阳的分别有4人。

重名率较高的名字还有：杨帆、张翔、张伟、张帆、王浩、王磊、刘畅、刘鑫、刘佳等。306个重名的新生中，叫“浩”字的最多，除3个王浩外，叫杨浩、许浩、张浩、钟浩、陈浩、胡浩的都分别有2人。此外，叫“阳”字的也比较多。有老师分析，90后学生姓名以两个字居多，而两个字的重名概率大大高于三个字的。

记者还了解到，武大今年新生男女比例接近3：2。7000余名本科新生中，有71名是2000年出生，其中还有5名是2001年出生，年仅15岁。





