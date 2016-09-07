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七千余本科新生306人出现重名
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教育
2016.9.7 星期三
李晓红校长领新生逛武大校园
图文：“洪荒之力，我们好久前就用上了”
楚天都市报讯 图为：李晓红校长手持扩音喇叭，向新生讲解校园 通讯员吴江龙摄
楚天都市报讯（记者周治涛通讯员吴江龙）“武大老斋舍的名字里，就藏有洪荒之力。”昨日新生报到第一天，校长李晓红带着新生逛校园，不时引用网络热词的校史讲解，博得新生阵阵欢笑与掌声。据悉，这是武大连续第三年由校长带队为新生主讲大学第一课。
从老行政楼出发，路过樱花大道，校长与新生并肩漫步，讲述武大樱花的前世今生。一路上，还有不少老生互相传话，“晓红哥讲武大，快去围观”。走上老斋舍台阶，李晓红介绍这座国家级文物建筑今年修葺后的情况，面对新生好奇的神情，他有意露出神秘的表情介绍，“这间‘洪字斋’的首字，出自《千字文》中的天地玄黄宇宙洪荒，最近捧热的‘洪荒之力’，其实我们好久以前就用上了。”
来自山东的新生党政，对李晓红校长讲解樱花历史听得尤为认真，他笑着告诉记者：“明年三月家乡亲友来看樱花，我也可以自豪地讲解了。”