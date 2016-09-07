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第15版 都市车风
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2016吉利博越品鉴会在武汉圆
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都市车风
2016.9.7 星期三
2016吉利博越品鉴会在武汉圆满举行
楚天都市报讯 8月，武汉国际会议中心，“吉利博越品鉴会暨千人交车仪式武汉站”隆重举行。现场，吉利博越闪耀登场，百辆崭新的吉利博越正式交付武汉车主。同时，荆楚博越俱乐部正式成立，并进行授牌仪式。
吉利博越自3月26日上市以来，凭借着优秀的产品品质，迅速赢得了广大汽车消费者的青睐。目前吉利博月累计销量已近三万台。