广告东风风神AX7千人交车盛典震撼江城启辰T70回家之旅寻访“家的印记”菱智60万用户答谢会隆重召开2016吉利博越品鉴会在武汉圆满举行
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第15版 都市车风
·
·广告
·东风风神AX7千人交车盛典震撼江城
·启辰T70回家之旅寻访“家的印记”
·菱智60万用户答谢会隆重召开
·2016吉利博越品鉴会在武汉圆满举行
楚天都市报电子版
----  
 
15 都市车风 2016.9.7 星期三
菱智60万用户答谢会隆重召开
    楚天都市报讯 近日，东风风行在武汉隆重举办了面向60万菱智车主的“菱智与你荣耀同行”用户答谢会。东风风行菱智车型累计销量已突破60万辆，并助力东风风行成功打造由菱智、风行F600、风行CM7组成的低中高全覆盖的“商务车世家”。
    答谢会上，东风风行宣布“菱智之星”评选活动正式启动。全新升级换代产品——菱智F500，已在成都车展亮相，为冲击下个60万辆打响第一炮。


   