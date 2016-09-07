查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 都市车风 · ·广告 ·东风风神AX7千人交车盛典震撼江城 ·启辰T70回家之旅寻访“家的印记” ·菱智60万用户答谢会隆重召开 ·2016吉利博越品鉴会在武汉圆满举行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · · 广告 · 东风风神AX7千人交车盛典震撼 · 启辰T70回家之旅寻访“家的印 · 菱智60万用户答谢会隆重召开 · 2016吉利博越品鉴会在武汉圆 15 都市车风 2016.9.7 星期三 菱智60万用户答谢会隆重召开 楚天都市报讯 近日，东风风行在武汉隆重举办了面向60万菱智车主的“菱智与你荣耀同行”用户答谢会。东风风行菱智车型累计销量已突破60万辆，并助力东风风行成功打造由菱智、风行F600、风行CM7组成的低中高全覆盖的“商务车世家”。

答谢会上，东风风行宣布“菱智之星”评选活动正式启动。全新升级换代产品——菱智F500，已在成都车展亮相，为冲击下个60万辆打响第一炮。





