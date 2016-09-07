查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 都市车风 · ·广告 ·东风风神AX7千人交车盛典震撼江城 ·启辰T70回家之旅寻访“家的印记” ·菱智60万用户答谢会隆重召开 ·2016吉利博越品鉴会在武汉圆满举行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · · 广告 · 东风风神AX7千人交车盛典震撼 · 启辰T70回家之旅寻访“家的印 · 菱智60万用户答谢会隆重召开 · 2016吉利博越品鉴会在武汉圆 15 都市车风 2016.9.7 星期三 东风风神AX7千人交车盛典震撼江城 楚天都市报讯 近日，近千名东风风神AX7车主与风神领导、媒体记者齐聚武汉海昌极地海洋世界，共同见证了东风风神品质之旅关怀行动暨AX7千人交车盛典。

活动当天，千余位风神AX7车主早早的来到交车现场。东风乘用车公司销售部部长助理林一松先生宣布交车仪式正式开始，十三响礼炮齐鸣，场面令人振奋。在经过严格的交车流程后，众车主纷纷与自己的爱车合影，在微信朋友圈里与一众亲朋好友分享喜悦之情。





