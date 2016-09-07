查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 都市车风 ·硬派豪华大7座SUV传祺GS8为征服而来 16.98—25.98万元震撼预售 ·图文：成都车展不可错过的新车都在这儿 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 硬派豪华大7座SUV传祺GS8 · 图文：成都车展不可错过的新车都 14 都市车风 2016.9.7 星期三 图文：成都车展不可错过的新车都在这儿 楚天都市报讯 □楚天都市报记者郝晓燕



9月2日,一年一度的成都车展开幕。作为西南地区规模最大、也是全国第四大的汽车展览会，国内外参展汽车品牌达110个，德系、美系、日系、法系、自主品牌悉数新车扎堆上市，异常火爆。还有几十款新车上市，其中包括诸多重磅车型，看得大家眼花缭乱。到底有哪些亮点哪些关键词？本报带你盘点那些不可错过的新车，带你共享汽车盛宴。



新款奔驰CLA 时尚动感

上市时间：9月2日市场指导价：26.7-59.8万元



梅赛德斯-奔驰携旗下梅赛德斯-奔驰、梅赛德斯-迈巴赫、梅赛德斯-AMG及smart四大品牌共36款重磅车型荣耀亮相成都车展。其中，将时尚与活力完美结合的新一代CLA运动轿车携5款车型上市，颇受关注。

作为一款中期改款车型，新款CLA的变化并不算太大，主要是针对前脸进行了改动，一体式的前保险杠更加运动。尾灯也采用了全新LED光源，视觉效果更加彰显其动感的一面，深受年轻人欢迎。

动力方面依旧是1.6T和2种调教的2.0T涡轮增压发动机。AMG CLA 45则搭载了全新调校的2.0T涡轮增压发动机，最大输出功率为381Ps，最大扭矩475Nm，相比现款车型提升了21Ps和25Nm。



捷豹XFL 量身定制

上市时间：8月29日市场指导价：38.8-68.8万元



作为奇瑞捷豹路虎的首款捷豹品牌产品，全新捷豹XFL更加注重优雅设计、先进科技以及豪华宽敞的内部空间：在标准版轴距的基础上增加140毫米，为后排乘客带来更为舒适的腿部及膝部空间；以后座娱乐系统和车内空气净化技术为代表的奢华配置为消费者带来更极致的驾乘体验。

此外，全新捷豹XFL专为中国年轻商务精英量身定制，大量应用了捷豹最新科技，其中包括：同级领先的智能全铝架构和后排开门安全警示系统、以及全路况自适应控制系统，大大提升了车辆的全天候驾驶品质。



东风标致4008 智能SUV

上市时间：11月市场指导价：暂无



东风标致 4008是基于PSA集团最先进的EMP2平台打造，采用标致全球新一代设计风格，拥有第二代i-Cockpit唯我座舱，搭载的1.8THP涡轮增压发动机采用Twin scroll双涡管单涡轮增压技术，性能超过标杆竞品2.0T水平。同时，配备增强型多路况适应系统（Grip Control），并且全面搭载领先的ADAS智能驾驶辅助系统。

超大的空间是东风标致4008的一大亮点。长宽高分别为4510mm/1850mm/1662mm，轴距更是达到了2730mm，瞬间秒杀同级车型。

作为神龙公司成都工厂的首款下线产品，东风标致4008将于9月7日在神龙公司成都工厂下线，11月正式上市。



北京现代悦纳为年轻代言

上市时间：10月中下旬预售价：8-13万元



以驾驶员为中心的内部设计，配合丰富的内饰颜色和双拼色座椅。除了VSM车身稳定控制系统等一系列主被动安全配置，悦纳还搭载了多项独有智能科技，Carplay&Carlife、集成于手环的智能钥匙——H-Band和智能后备厢为悦纳注入智能科技的基因。此外，悦纳搭载的卡帕1.4L和伽马1.6L D-CVVT进排气可变气门正时发动机，匹配同级竞品中独有的6速手动和自动变速器，综合油耗5L/100km。

车展当天，以“悦纳就唱“为主题的2016北京现代-网易云音乐全国校园歌手大赛正式拉开帷幕，助力北京现代进一步实现品牌年轻化。



雪佛兰科沃兹更高性价比

上市时间：9月2日市场指导价：7.99-10.99万元



作为上汽通用旗下雪佛兰品牌推出的全新中级家轿，该车贴合互联时代中国主流家庭的用车需求，集合通用汽车全球优势资源，在设计、节油、科技、安全以及品质等方面拥有超越期待的实力。科沃兹共推出5款车型，搭载1.5L DVVT发动机与6速DSS智能启停手自一体变速箱以及5速加强型智能启停手动变速箱。

科沃兹的定位在科鲁兹之下，以8万至10万元的价格区间推向市场，在别克凯越停产后，科沃兹迅速上位为上汽通用填补了这一细分市场的空缺。上汽通用方面表示，科沃兹将凭借超越期待的产品实力与品质，与全新科鲁兹共同开拓中级车市场。

（下转A15版）





