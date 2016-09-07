查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 都市车风 ·图文：新车扎堆亮相成都车展西部成车市增长新引擎 ·图文：纳智捷完美护航G20峰会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 图文：新车扎堆亮相成都车展西部 · 图文：纳智捷完美护航G20峰会 13 都市车风 2016.9.7 星期三 图文：新车扎堆亮相成都车展西部成车市增长新引擎 楚天都市报讯 □楚天都市报记者郝晓燕



日前，以“缤纷车展·炫动蓉城”为主题的第十九届成都车展正式拉开序幕，有国内外110个汽车品牌参展，展出面积约15万平方米。在西南板块强大的购买力诱惑下，成都车展重新回归到了以销售为主的展销会，其国内车市风向标的地位愈发明显，再次印证西部市场已成车市增长新引擎。



新车扎堆车展规模创新高



本次成都车展期间，各大汽车厂商携轿车、SUV和MPV的各类升级版、限量版、首发新车型争相亮相。统计显示，在各展商举办的60多场新闻发布会上，共揭幕首发车型87辆，其中全球首发6辆，中国首发15辆。

据了解，本届车展启用了9个室内展馆及室外场地，展出面积约15万平方米，各类新车扎堆发布。梅赛德斯-奔驰以2400平方米的“巨无霸”展台亮相，现场发布了B级臻藏版车型实车、GLA蓝调版、C200 4MATIC轿跑、SLC敞篷跑车等多款车型；宝马今年也以2400平方米展位，携包括全新宝马X1插电混动车型、新7系百年特别版、全新M4 GTS等多款创新车型及旗下全线豪华产品亮相。在轿车市场，上汽通用雪佛兰紧凑级轿车科沃兹、上汽大众Cross桑塔纳、沃尔沃S90典藏版等全新轿车也纷纷上市，为其市场争夺战增添竞争的砝码。

与此同时，上汽、东风、一汽、长安、北汽和广汽六大汽车集团全力出击，被国民寄予厚望的自主品牌以升级的展台规格和全阵容车系参展彰显其对成都车展的重视。



豪车受关注SUV唱主角



今年的成都车展出现两股潮流。一是豪华车关注度较高，二是SUV仍然是市场主角，尤其是比如售价十万元左右的自主品牌SUV人气火爆。

西部市场豪华车的热度一直不减，车展现场，奔驰展台上看车和询价的观众，热度远高于其他展台。刚上市的奔驰E级要加价1万，仍然被一堆看车人团团围住。沃尔沃在此次车展上，忙不迭地推出一款进口版的新S60典藏版，奥迪、英菲尼迪、讴歌展台人气同样被挤爆。

SUV的持续爆发一直是这几年乘用车市场的增长主力，这一点在西部市场表现的尤其明显。

此次车展上，进口合资品牌纷纷推出新品，抢占更大的市场份额。进口大众在本届车展上带来了全新一代Tiguan；东风标致4008中级SUV全球首发；奥迪RS Q3、宝沃BX5、广汽三菱全新欧蓝德等新车高调亮相，加入到竞争激烈的SUV市场。

在国际巨头、合资大牌频频逼宫、加快推进渠道下沉的趋势下，展会上自主品牌也表现不俗，纷纷打出“品质牌”。华晨为庆祝中国女排在2016里约奥运会夺金，正式发布了中华V3女排冠军版；荣威发布了“互联网新成员”RX5，打造汽车和互联网跨界的产品；长城汽车发布了更偏运动的蓝标版哈弗H2。十万元左右的紧凑型SUV成为市场主力之一。



车企重心转向西南板块



作为西部地区规模最大、规格最高的年度汽车盛宴，成都车展恰逢车市进入“金九银十”的火热销售期，从本次成都车展规模上来看，越来越多的车企将西南板块作为近期乃至未来的汽车销售战略重地，西部车市的消费潜力决定了以销售为主依旧是其承担的重要功能。

值得关注的是，全国乘用车市场信息联席会统计显示，今年上半年以四川、重庆、贵州、云南为代表的西南地区汽车销量增速达到14.6%，领跑全国。西部市场正逐步成为车市增长最重要的引擎，未来的增长开始被外界更多看好。根据国家信息中心的预测，到2020年，重庆、成都、武汉等中西部省市核心城市将占据50%以上的汽车市场份额，新的汽车市场区域逐渐清晰。

国家信息中心资源开发部主任徐长明表示，“以汽车为代表的劳动密集型产业向西部转移的趋势已不可阻挡，未来西部市场已成为中国汽车市场增长的重要一环”。在此情况下，西南地区的市场需求更加受到关注。各车企的产品、营销、产能布局都在向这一地区转移，南北大众、沃尔沃、神龙、北京现代等企业已相继在西部建厂。

越来越多的厂商选择在成都车展上卖车，更是进一步催化了成都车展销售地位的提升，为西部市场乃至全国车市发展提供了更大推动力。





