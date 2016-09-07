查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 经济 ·红运“交”惠——相约武汉天地 ·工贸家电金秋购物节唱响金秋主旋律 ·中建·御景星城打造“25℃”绿色科技住宅 ·今年来74家开发商被勒令整改 ·图文：光谷关山桥将拓宽至8车道 ·武展本周举办钓鱼及户外用品展 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 红运“交”惠——相约武汉天地 · 工贸家电金秋购物节唱响金秋主旋 · 中建·御景星城打造“25℃”绿 · 今年来74家开发商被勒令整改 · 图文：光谷关山桥将拓宽至8车道 · 武展本周举办钓鱼及户外用品展 · 开奖公告 12 经济 2016.9.7 星期三 武展本周举办钓鱼及户外用品展 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊）秋高气爽好出游，户外用品倍受捧。记者昨日了解到，第八届武汉钓鱼及户外用品展览会，将于9月9日—11日在武汉国际会展中心（汉口武展）举行。

据悉，本届展览云集了20多个省（区）市及德国、日本、韩国等地的700家企业数万种产品，既有各类钓具，也囊括了冲锋舟、水上自行车等当下流行的户外用品。

组委会介绍，近年来爱好钓鱼的群体不断增大，不少展商将给出远低于市场价的折扣。本次展会上的户外用品种类将比往届更多，市民可淘到平时少见的用品。





