查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 经济 ·红运“交”惠——相约武汉天地 ·工贸家电金秋购物节唱响金秋主旋律 ·中建·御景星城打造“25℃”绿色科技住宅 ·今年来74家开发商被勒令整改 ·图文：光谷关山桥将拓宽至8车道 ·武展本周举办钓鱼及户外用品展 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 红运“交”惠——相约武汉天地 · 工贸家电金秋购物节唱响金秋主旋 · 中建·御景星城打造“25℃”绿 · 今年来74家开发商被勒令整改 · 图文：光谷关山桥将拓宽至8车道 · 武展本周举办钓鱼及户外用品展 · 开奖公告 12 经济 2016.9.7 星期三 今年来74家开发商被勒令整改 武汉今起开展3个月专项整治 重点查处捂盘囤房哄抬房价 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者朱泽）记者昨从武汉市房管局获悉，今年以来，共有74家开发商因违规销售商品房被要求整改。今起3个月时间里，该市将开展房地产市场专项行动，重点查处部分开发商及代理机构捂盘惜售、囤积房源、哄抬房价、发布虚假房源等违法违规行为。

据了解，今年以来，武汉新房销量居全国首位。但目前市场上存在部分开发商捂盘惜售、囤积房源、哄抬房价的情况，更存在少数房地产经纪机构捏造散布涨价信息、发布虚假房源、捆绑收费等违法违规行为。

昨日，武汉市房管局召开房地产市场专项整治行动部署会，决定从今日起至11月底，进一步开展市场专项整治，中心城区及东湖高新区、武汉经济开发区、东湖风景区是重点整治区域。

在商品房销售环节，楼盘未取得预售许可，不得委托第三方平台或机构进行变相认筹；在取得预售许可后，楼盘须在10日内公布全部准售房源及每套房价格，并一次性对外销售；发布虚假信息、恶意炒作、哄抬房价、售后包租、返本销售等行为均将受到严厉查处。

据介绍，今年以来，武汉市房管局根据投诉进行检查，3家房产经纪机构和2家开发商受到行政处罚，74家开发商违规被勒令整改并记入信用档案。

梳理开发商的违规行为可以发现，无证销售、擅自销售抵押房等是违规重灾区。如江岸区对中胜村等6家开发商下达整改通知书，汉阳区对卧龙、十里新航等9家开发商下达整改通知书，主要问题都是捂盘惜售、不明码标价、无证销售、擅自销售抵押商品房等。

市民在购房过程中，如遇上述违规行为，可保留好证据，拨打027—85482248进行咨询投诉。





