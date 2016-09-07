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第12版 经济
·红运“交”惠——相约武汉天地
·工贸家电金秋购物节唱响金秋主旋律
·中建·御景星城打造“25℃”绿色科技住宅
·今年来74家开发商被勒令整改
·图文：光谷关山桥将拓宽至8车道
·武展本周举办钓鱼及户外用品展
·开奖公告
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红运“交”惠——相约武汉天地
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工贸家电金秋购物节唱响金秋主旋
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中建·御景星城打造“25℃”绿
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今年来74家开发商被勒令整改
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图文：光谷关山桥将拓宽至8车道
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武展本周举办钓鱼及户外用品展
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开奖公告
12
经济
2016.9.7 星期三
红运“交”惠——相约武汉天地
楚天都市报讯 有什么比在餐厅就餐可以打折，就餐结束后又可以满额免费停车来的爽？当然是交通银行正在武汉天地开展的大型刷卡促销活动了。让您轻轻松松的享受美食的同时，又可以免费停车2小时。
活动一：武汉天地内所有商户刷交通银行卡（借记卡、信用卡）单笔金额满188元，即送2小时商圈露天或地下停车券。
活动二：在商圈内指定商户刷交通银行卡（借记卡、信用卡）消费尊享店内折扣优惠。
温馨提示：活动一单张POS小票最多赠送2小时停车券；客户凭POS小票至武汉天地停车交费处(9号楼)领取停车券，工作人员回收POS小票并完成活动信息登记；活动二不与商户店内其他优惠同享，以上两档活动可同时参加，每人每日限分别参与一次。特约合作商户有：
店名 活动内容 参与卡种
丽豪港式茶餐厅四季恋SummerHouse帅帅锅王子厨房春风里川菜馆
9折优惠（酒水、特价菜、套餐除外）9折优惠（海鲜、酒水、法定节假日除外）9.5折优惠9.5折优惠（酒水、饮料/河海鲜除外）9折优惠（酒水、海鲜、燕鲍翅、套餐除外）9折优惠（酒水、特价菜除外）
信用卡借记卡、信用卡借记卡、信用卡借记卡、信用卡借记卡、信用卡借记卡、信用卡
有更多活动详情可咨询客服专线95559，一卡在手，优惠全有！交通银行卡，你的专属优惠卡。