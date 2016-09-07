查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 经济 ·红运“交”惠——相约武汉天地 ·工贸家电金秋购物节唱响金秋主旋律 ·中建·御景星城打造“25℃”绿色科技住宅 ·今年来74家开发商被勒令整改 ·图文：光谷关山桥将拓宽至8车道 ·武展本周举办钓鱼及户外用品展 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 红运“交”惠——相约武汉天地 · 工贸家电金秋购物节唱响金秋主旋 · 中建·御景星城打造“25℃”绿 · 今年来74家开发商被勒令整改 · 图文：光谷关山桥将拓宽至8车道 · 武展本周举办钓鱼及户外用品展 · 开奖公告 12 经济 2016.9.7 星期三 红运“交”惠——相约武汉天地 楚天都市报讯 有什么比在餐厅就餐可以打折，就餐结束后又可以满额免费停车来的爽？当然是交通银行正在武汉天地开展的大型刷卡促销活动了。让您轻轻松松的享受美食的同时，又可以免费停车2小时。

活动一：武汉天地内所有商户刷交通银行卡（借记卡、信用卡）单笔金额满188元，即送2小时商圈露天或地下停车券。

活动二：在商圈内指定商户刷交通银行卡（借记卡、信用卡）消费尊享店内折扣优惠。

温馨提示：活动一单张POS小票最多赠送2小时停车券；客户凭POS小票至武汉天地停车交费处(9号楼)领取停车券，工作人员回收POS小票并完成活动信息登记；活动二不与商户店内其他优惠同享，以上两档活动可同时参加，每人每日限分别参与一次。特约合作商户有：

店名 活动内容 参与卡种

丽豪港式茶餐厅四季恋SummerHouse帅帅锅王子厨房春风里川菜馆

9折优惠（酒水、特价菜、套餐除外）9折优惠（海鲜、酒水、法定节假日除外）9.5折优惠9.5折优惠（酒水、饮料/河海鲜除外）9折优惠（酒水、海鲜、燕鲍翅、套餐除外）9折优惠（酒水、特价菜除外）

信用卡借记卡、信用卡借记卡、信用卡借记卡、信用卡借记卡、信用卡借记卡、信用卡

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