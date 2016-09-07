图文：别克英朗第50万台整车于武汉工厂正式下线招商·公园1872华师附属墨水湖小学正式开学中环地产拟在武汉拓店破千家张近东提出农村电商“三化、三云、五当”战略 苏宁与农业部签署合作协议图文：污泥滩上建起大型生态园林景观随县警方破获一起盗割电缆大案松滋7万元征集城市形象作品
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第10版 荆楚
·图文：别克英朗第50万台整车于武汉工厂正式下线
·招商·公园1872华师附属墨水湖小学正式开学
·中环地产拟在武汉拓店破千家
·张近东提出农村电商“三化、三云、五当”战略 苏宁与农业部签署合作协议
·图文：污泥滩上建起大型生态园林景观
·随县警方破获一起盗割电缆大案
·松滋7万元征集城市形象作品
楚天都市报电子版
----  
 
10 荆楚 2016.9.7 星期三
松滋7万元征集城市形象作品
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈咏）为展现松滋特色，彰显松滋历史文化传承魅力，科学、系统地宣传推广松滋城市形象。日前，松滋市人民政府和湖北日报新媒体集团联合举办“松滋城市形象标识和宣传语征集。”
    此次征集包括一套城市形象标识和一句宣传语。初审作品将集中在 荆 楚 网 首 页（http://www.cnhubei.com/）征集专题中展示，结合网络投票由评审委员会终审并最终确定获奖名单，在相关媒体予以公布。被采纳的征集作品，将用于官方形象整体宣传，涵盖纸媒、户外、新媒体、社区及宣传片、互联网等领域投放。
    松滋城市形象系列作品征集时间为2016年8月22日至9月30日，奖项设置为：形象标识获奖名额1名，奖励20000元，入围作品5名，每名奖励3000元；宣传口号获奖名额1名，奖励20000元，入围作品5名，每名奖励3000元。
    ●投稿邮箱：
1366818466@qq.com。
    ●咨询电话：
027-88567600。微信扫一扫二维码，了解更多活动进展。


   