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第10版 荆楚
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·招商·公园1872华师附属墨水湖小学正式开学
·中环地产拟在武汉拓店破千家
·张近东提出农村电商“三化、三云、五当”战略 苏宁与农业部签署合作协议
·图文：污泥滩上建起大型生态园林景观
·随县警方破获一起盗割电缆大案
·松滋7万元征集城市形象作品
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松滋7万元征集城市形象作品
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荆楚
2016.9.7 星期三
松滋7万元征集城市形象作品
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈咏）为展现松滋特色，彰显松滋历史文化传承魅力，科学、系统地宣传推广松滋城市形象。日前，松滋市人民政府和湖北日报新媒体集团联合举办“松滋城市形象标识和宣传语征集。”
此次征集包括一套城市形象标识和一句宣传语。初审作品将集中在 荆 楚 网 首 页（http://www.cnhubei.com/）征集专题中展示，结合网络投票由评审委员会终审并最终确定获奖名单，在相关媒体予以公布。被采纳的征集作品，将用于官方形象整体宣传，涵盖纸媒、户外、新媒体、社区及宣传片、互联网等领域投放。
松滋城市形象系列作品征集时间为2016年8月22日至9月30日，奖项设置为：形象标识获奖名额1名，奖励20000元，入围作品5名，每名奖励3000元；宣传口号获奖名额1名，奖励20000元，入围作品5名，每名奖励3000元。
●投稿邮箱：
1366818466@qq.com。
●咨询电话：
027-88567600。微信扫一扫二维码，了解更多活动进展。