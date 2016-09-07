查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·图文：别克英朗第50万台整车于武汉工厂正式下线 ·招商·公园1872华师附属墨水湖小学正式开学 ·中环地产拟在武汉拓店破千家 ·张近东提出农村电商“三化、三云、五当”战略 苏宁与农业部签署合作协议 ·图文：污泥滩上建起大型生态园林景观 ·随县警方破获一起盗割电缆大案 ·松滋7万元征集城市形象作品 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 图文：别克英朗第50万台整车于 · 招商·公园1872华师附属墨水 · 中环地产拟在武汉拓店破千家 · 张近东提出农村电商“三化、三云 · 图文：污泥滩上建起大型生态园林 · 随县警方破获一起盗割电缆大案 · 松滋7万元征集城市形象作品 10 荆楚 2016.9.7 星期三 松滋7万元征集城市形象作品 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈咏）为展现松滋特色，彰显松滋历史文化传承魅力，科学、系统地宣传推广松滋城市形象。日前，松滋市人民政府和湖北日报新媒体集团联合举办“松滋城市形象标识和宣传语征集。”

此次征集包括一套城市形象标识和一句宣传语。初审作品将集中在 荆 楚 网 首 页（http://www.cnhubei.com/）征集专题中展示，结合网络投票由评审委员会终审并最终确定获奖名单，在相关媒体予以公布。被采纳的征集作品，将用于官方形象整体宣传，涵盖纸媒、户外、新媒体、社区及宣传片、互联网等领域投放。

松滋城市形象系列作品征集时间为2016年8月22日至9月30日，奖项设置为：形象标识获奖名额1名，奖励20000元，入围作品5名，每名奖励3000元；宣传口号获奖名额1名，奖励20000元，入围作品5名，每名奖励3000元。

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