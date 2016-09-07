查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·图文：别克英朗第50万台整车于武汉工厂正式下线 ·招商·公园1872华师附属墨水湖小学正式开学 ·中环地产拟在武汉拓店破千家 ·张近东提出农村电商“三化、三云、五当”战略 苏宁与农业部签署合作协议 ·图文：污泥滩上建起大型生态园林景观 ·随县警方破获一起盗割电缆大案 ·松滋7万元征集城市形象作品 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 图文：别克英朗第50万台整车于 · 招商·公园1872华师附属墨水 · 中环地产拟在武汉拓店破千家 · 张近东提出农村电商“三化、三云 · 图文：污泥滩上建起大型生态园林 · 随县警方破获一起盗割电缆大案 · 松滋7万元征集城市形象作品 10 荆楚 2016.9.7 星期三 随县警方破获一起盗割电缆大案 涉案金额100余万元 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘中灿通讯员朱道全刘慧）4名狱友纠集在一起搞钱花，深夜潜入山林里的光伏电站工地盗割线缆，然后贱价卖掉。记者昨日获悉，随县警方破获了一起疯狂盗割电缆的大案，被盗电缆总长度达到5600米，涉案金额100余万元。

据介绍，今年1月至5月，随县殷店镇泽民村光伏电站施工工地的线缆被多次盗割。随后经过侦查和警方信息平台查询发现，随州高新区、孝感安陆也发生过多起类似案件，于是进行串并侦查。据统计，今年1月到5月，多地共发生10余起光伏电缆线被盗案件，涉案价值100余万元。

警方通过案件发生地必经路段的“天眼”监控录像调查，初步锁定了阿涛（化名）、万某、狄某、陈某4名犯罪嫌疑人。6月10日至11日，警方先后抓获了陈某、万某和狄某，但主犯阿涛一直潜逃。8月24日，主犯阿涛落网，至此该光伏电缆系列盗窃案成功告破。

4人到案后，很快交代了盗割电缆的犯罪事实。4人为随县无业人员，均为狱友，盗割的光伏电缆以4万余元的价格贱卖。

目前，此案还在进一步办理当中。





