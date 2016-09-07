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·随县警方破获一起盗割电缆大案
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松滋7万元征集城市形象作品
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荆楚
2016.9.7 星期三
随县警方破获一起盗割电缆大案
涉案金额100余万元
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘中灿通讯员朱道全刘慧）4名狱友纠集在一起搞钱花，深夜潜入山林里的光伏电站工地盗割线缆，然后贱价卖掉。记者昨日获悉，随县警方破获了一起疯狂盗割电缆的大案，被盗电缆总长度达到5600米，涉案金额100余万元。
据介绍，今年1月至5月，随县殷店镇泽民村光伏电站施工工地的线缆被多次盗割。随后经过侦查和警方信息平台查询发现，随州高新区、孝感安陆也发生过多起类似案件，于是进行串并侦查。据统计，今年1月到5月，多地共发生10余起光伏电缆线被盗案件，涉案价值100余万元。
警方通过案件发生地必经路段的“天眼”监控录像调查，初步锁定了阿涛（化名）、万某、狄某、陈某4名犯罪嫌疑人。6月10日至11日，警方先后抓获了陈某、万某和狄某，但主犯阿涛一直潜逃。8月24日，主犯阿涛落网，至此该光伏电缆系列盗窃案成功告破。
4人到案后，很快交代了盗割电缆的犯罪事实。4人为随县无业人员，均为狱友，盗割的光伏电缆以4万余元的价格贱卖。
目前，此案还在进一步办理当中。