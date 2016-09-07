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 第10版 荆楚
·图文：别克英朗第50万台整车于武汉工厂正式下线
·招商·公园1872华师附属墨水湖小学正式开学
·中环地产拟在武汉拓店破千家
·张近东提出农村电商“三化、三云、五当”战略 苏宁与农业部签署合作协议
·图文：污泥滩上建起大型生态园林景观
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·松滋7万元征集城市形象作品
楚天都市报电子版
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10 荆楚 2016.9.7 星期三
图文：污泥滩上建起大型生态园林景观
首届湖北省园博会将于26日在黄石举行
    楚天都市报讯 图为：省首届园博会一景

    楚天都市报讯（记者陈杏兰陈凌墨）昨日，首届湖北省（黄石）园林博览会举办单位在汉举行新闻发布会。会上宣布，我省首届园博会将于9月26日在黄石举行。目前园内相关建设和准备工作均已完成，举办方将在开园前进行模拟演练和压力测试，争取以最佳状态迎候各方佳宾。
    据介绍，本届园博会由省住建厅和黄石市政府共同承办，举办时间为9月26日至10月26日，地点选址为黄石市大冶湖生态新区。办园主题为“转型黄石·灵秀湖北——绿色引领未来”。园博会经批准的红线范围为2031亩，永久性展园为1200亩，共建设有1个主展馆、三大类45个展园及相应配套工程。其中市州展园17个，主题为“荆楚乡情”，国际友城类展园6个，主题为“异域风情”，黄石本地展园22个，主题为“绿染黄石”。
    主办方介绍，本届园博会融合生态协调、产业发展、文化特色等办园理念。园区选址在大冶湖生态核心区的污泥滩，不占用耕地，在土壤处理、植物选择等方面与周边环境相协调，努力将荒滩变成生态园林景观。园内同时配套建设有超10万平方米的矿物晶体奇石文化博览园，着力打造华中地区最大的矿物产品交易市场。同时，园区内还将充分展示和释放荆楚各地魅力特色，力争将园博会同时办成矿冶文化和民俗文化的大观园。
    发布方昨日还宣布，在举办省园博会期间，黄石还和湖北省地质局共同举办首届湖北省（黄石）矿物晶体奇石文化博览会，展会内力推矿物宝石展示交易和地矿科普旅游两大全新绿色产业。届时园内将有400多家商户入驻，上万件珍宝奇石展出，奇石收藏爱好者和消费者可尽情前往淘宝赏宝。


   