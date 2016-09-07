查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·图文：别克英朗第50万台整车于武汉工厂正式下线 ·招商·公园1872华师附属墨水湖小学正式开学 ·中环地产拟在武汉拓店破千家 ·张近东提出农村电商“三化、三云、五当”战略 苏宁与农业部签署合作协议 ·图文：污泥滩上建起大型生态园林景观 ·随县警方破获一起盗割电缆大案 ·松滋7万元征集城市形象作品 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 图文：别克英朗第50万台整车于 · 招商·公园1872华师附属墨水 · 中环地产拟在武汉拓店破千家 · 张近东提出农村电商“三化、三云 · 图文：污泥滩上建起大型生态园林 · 随县警方破获一起盗割电缆大案 · 松滋7万元征集城市形象作品 10 荆楚 2016.9.7 星期三 张近东提出农村电商“三化、三云、五当”战略 苏宁与农业部签署合作协议 楚天都市报讯 9月6日苏宁主办的“‘互联网+’现代农业暨新农民创业创新论坛”在苏州举行，共计1500多位政府领导、企业家以及农村电商人士参会。在致辞中，张近东围绕苏宁“互联网+”现代农业的创新发展进行了系统化的阐述，他表示，围绕农村市场的发展，苏宁已经制定了“三化目标”、“三云服务”、“五当模式”为一体的农村电商战略。

此次论坛期间，“苏宁‘三化五当’助力农业电商发展”案例入选农业部“互联网+”现代农业百佳案例。与此同时，苏宁与农业部也在当天签署战略合作协议，全面助推“互联网+现代农业”的发展。

立足“三化目标”、“三云服务”发展农村电商

苏宁发展农村电商就是要实现“运营产业化、产品品牌化和人才的专业化”的“三化目标”。截至到2016年6月，苏宁已完成近1500家苏宁易购直营店、400余家中华特色馆以及苏宁农村电商学院的系统化布局。

苏宁通过物流云、金融云、数据云向农村市场的广泛渗透，支撑农村电商做大做强。目前苏宁物流已经实现对全国2852个区县城市的覆盖；苏宁不仅实现了第三方支付工具易付宝、消费金融产品任性付等金融产品的“上山下乡”,而且还面向农村市场量身定制了小额贷款产品“惠农贷”。

“五当模式”落地农村 要让电商繁荣地方经济

尽管农村电商发展前景广阔，但是如何才能真正落地农村、服务当地、造福农户，张近东表示，苏宁发展“五当模式”，就是希望真正的把农村电商做到乡镇、做到农村，繁荣地方经济。

苏宁自从上半年推出销售、服务、就业、纳税、造富在当地的“五当模式”后，在全国各地引起热烈响应，在与湖北等地的战略合作中，均将苏宁特色的农村电商“五当模式”列为合作的重中之重。





