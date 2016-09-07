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 第10版 荆楚
·图文：别克英朗第50万台整车于武汉工厂正式下线
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·张近东提出农村电商“三化、三云、五当”战略 苏宁与农业部签署合作协议
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楚天都市报电子版
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10 荆楚 2016.9.7 星期三
张近东提出农村电商“三化、三云、五当”战略 苏宁与农业部签署合作协议
    楚天都市报讯 9月6日苏宁主办的“‘互联网+’现代农业暨新农民创业创新论坛”在苏州举行，共计1500多位政府领导、企业家以及农村电商人士参会。在致辞中，张近东围绕苏宁“互联网+”现代农业的创新发展进行了系统化的阐述，他表示，围绕农村市场的发展，苏宁已经制定了“三化目标”、“三云服务”、“五当模式”为一体的农村电商战略。
    此次论坛期间，“苏宁‘三化五当’助力农业电商发展”案例入选农业部“互联网+”现代农业百佳案例。与此同时，苏宁与农业部也在当天签署战略合作协议，全面助推“互联网+现代农业”的发展。
    立足“三化目标”、“三云服务”发展农村电商
    苏宁发展农村电商就是要实现“运营产业化、产品品牌化和人才的专业化”的“三化目标”。截至到2016年6月，苏宁已完成近1500家苏宁易购直营店、400余家中华特色馆以及苏宁农村电商学院的系统化布局。
    苏宁通过物流云、金融云、数据云向农村市场的广泛渗透，支撑农村电商做大做强。目前苏宁物流已经实现对全国2852个区县城市的覆盖；苏宁不仅实现了第三方支付工具易付宝、消费金融产品任性付等金融产品的“上山下乡”,而且还面向农村市场量身定制了小额贷款产品“惠农贷”。
“五当模式”落地农村 要让电商繁荣地方经济
    尽管农村电商发展前景广阔，但是如何才能真正落地农村、服务当地、造福农户，张近东表示，苏宁发展“五当模式”，就是希望真正的把农村电商做到乡镇、做到农村，繁荣地方经济。
    苏宁自从上半年推出销售、服务、就业、纳税、造富在当地的“五当模式”后，在全国各地引起热烈响应，在与湖北等地的战略合作中，均将苏宁特色的农村电商“五当模式”列为合作的重中之重。


   