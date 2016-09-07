图文：别克英朗第50万台整车于武汉工厂正式下线招商·公园1872华师附属墨水湖小学正式开学中环地产拟在武汉拓店破千家张近东提出农村电商“三化、三云、五当”战略 苏宁与农业部签署合作协议图文：污泥滩上建起大型生态园林景观随县警方破获一起盗割电缆大案松滋7万元征集城市形象作品
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 第10版 荆楚
·图文：别克英朗第50万台整车于武汉工厂正式下线
·招商·公园1872华师附属墨水湖小学正式开学
·中环地产拟在武汉拓店破千家
·张近东提出农村电商“三化、三云、五当”战略 苏宁与农业部签署合作协议
·图文：污泥滩上建起大型生态园林景观
·随县警方破获一起盗割电缆大案
·松滋7万元征集城市形象作品
楚天都市报电子版
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10 荆楚 2016.9.7 星期三
中环地产拟在武汉拓店破千家
    楚天都市报讯 9月4日，武汉中环地产第二届营销大会在汉召开。会上，武汉中环地产总经理覃正亚透露，未来两年，中环地产将布局武汉的每一个角落，实现拓店破千家的目标。
    中环地产是国内房地产知名企业，新三板上市公司，其“平台聚合模式”自2014年在全国启动之后，已先后扎根长沙、南京、成都等14个城市，短短两年时间店面数量发展到1600家，经纪人增加到10000人。而在武汉，从总部装修到门店呈现，100天时间内从零到80家店，强势崛起江城。 文胡长幸


   