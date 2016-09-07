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第10版 荆楚
·图文：别克英朗第50万台整车于武汉工厂正式下线
·招商·公园1872华师附属墨水湖小学正式开学
·中环地产拟在武汉拓店破千家
·张近东提出农村电商“三化、三云、五当”战略 苏宁与农业部签署合作协议
·图文：污泥滩上建起大型生态园林景观
·随县警方破获一起盗割电缆大案
·松滋7万元征集城市形象作品
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中环地产拟在武汉拓店破千家
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张近东提出农村电商“三化、三云
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图文：污泥滩上建起大型生态园林
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随县警方破获一起盗割电缆大案
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松滋7万元征集城市形象作品
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荆楚
2016.9.7 星期三
中环地产拟在武汉拓店破千家
楚天都市报讯 9月4日，武汉中环地产第二届营销大会在汉召开。会上，武汉中环地产总经理覃正亚透露，未来两年，中环地产将布局武汉的每一个角落，实现拓店破千家的目标。
中环地产是国内房地产知名企业，新三板上市公司，其“平台聚合模式”自2014年在全国启动之后，已先后扎根长沙、南京、成都等14个城市，短短两年时间店面数量发展到1600家，经纪人增加到10000人。而在武汉，从总部装修到门店呈现，100天时间内从零到80家店，强势崛起江城。 文胡长幸