查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·图文：别克英朗第50万台整车于武汉工厂正式下线 ·招商·公园1872华师附属墨水湖小学正式开学 ·中环地产拟在武汉拓店破千家 ·张近东提出农村电商“三化、三云、五当”战略 苏宁与农业部签署合作协议 ·图文：污泥滩上建起大型生态园林景观 ·随县警方破获一起盗割电缆大案 ·松滋7万元征集城市形象作品 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 图文：别克英朗第50万台整车于 · 招商·公园1872华师附属墨水 · 中环地产拟在武汉拓店破千家 · 张近东提出农村电商“三化、三云 · 图文：污泥滩上建起大型生态园林 · 随县警方破获一起盗割电缆大案 · 松滋7万元征集城市形象作品 10 荆楚 2016.9.7 星期三 中环地产拟在武汉拓店破千家 楚天都市报讯 9月4日，武汉中环地产第二届营销大会在汉召开。会上，武汉中环地产总经理覃正亚透露，未来两年，中环地产将布局武汉的每一个角落，实现拓店破千家的目标。

中环地产是国内房地产知名企业，新三板上市公司，其“平台聚合模式”自2014年在全国启动之后，已先后扎根长沙、南京、成都等14个城市，短短两年时间店面数量发展到1600家，经纪人增加到10000人。而在武汉，从总部装修到门店呈现，100天时间内从零到80家店，强势崛起江城。 文胡长幸





