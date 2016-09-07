图文：别克英朗第50万台整车于武汉工厂正式下线招商·公园1872华师附属墨水湖小学正式开学中环地产拟在武汉拓店破千家张近东提出农村电商“三化、三云、五当”战略 苏宁与农业部签署合作协议图文：污泥滩上建起大型生态园林景观随县警方破获一起盗割电缆大案松滋7万元征集城市形象作品
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第10版 荆楚
·图文：别克英朗第50万台整车于武汉工厂正式下线
·招商·公园1872华师附属墨水湖小学正式开学
·中环地产拟在武汉拓店破千家
·张近东提出农村电商“三化、三云、五当”战略 苏宁与农业部签署合作协议
·图文：污泥滩上建起大型生态园林景观
·随县警方破获一起盗割电缆大案
·松滋7万元征集城市形象作品
楚天都市报电子版
----  
 
10 荆楚 2016.9.7 星期三
招商·公园1872华师附属墨水湖小学正式开学
    楚天都市报讯 2016年9月1日，由华中师范大学与招商蛇口武汉公司（原招商地产武汉公司）合作办学的汉阳区墨水湖小学（华中师范大学附属墨水湖小学）正式开学。汉阳区政府、区教育局等各界嘉宾来到学校，与全校师生共同见证了这一时刻。
    华中师范大学附属墨水湖小学总面积约23074㎡，办学规模为30个教学班，拥有一支教学经验丰富、学科配套齐全、专业素质精良的教师队伍。据悉，招商·公园1872业主子女在满足就读条件的前提下，优先享有入学权利。


   