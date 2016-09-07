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第10版 荆楚
·图文：别克英朗第50万台整车于武汉工厂正式下线
·招商·公园1872华师附属墨水湖小学正式开学
·中环地产拟在武汉拓店破千家
·张近东提出农村电商“三化、三云、五当”战略 苏宁与农业部签署合作协议
·图文：污泥滩上建起大型生态园林景观
·随县警方破获一起盗割电缆大案
·松滋7万元征集城市形象作品
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图文：别克英朗第50万台整车于
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招商·公园1872华师附属墨水
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中环地产拟在武汉拓店破千家
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张近东提出农村电商“三化、三云
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图文：污泥滩上建起大型生态园林
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随县警方破获一起盗割电缆大案
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松滋7万元征集城市形象作品
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荆楚
2016.9.7 星期三
招商·公园1872华师附属墨水湖小学正式开学
楚天都市报讯 2016年9月1日，由华中师范大学与招商蛇口武汉公司（原招商地产武汉公司）合作办学的汉阳区墨水湖小学（华中师范大学附属墨水湖小学）正式开学。汉阳区政府、区教育局等各界嘉宾来到学校，与全校师生共同见证了这一时刻。
华中师范大学附属墨水湖小学总面积约23074㎡，办学规模为30个教学班，拥有一支教学经验丰富、学科配套齐全、专业素质精良的教师队伍。据悉，招商·公园1872业主子女在满足就读条件的前提下，优先享有入学权利。