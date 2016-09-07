查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·图文：别克英朗第50万台整车于武汉工厂正式下线 ·招商·公园1872华师附属墨水湖小学正式开学 ·中环地产拟在武汉拓店破千家 ·张近东提出农村电商“三化、三云、五当”战略 苏宁与农业部签署合作协议 ·图文：污泥滩上建起大型生态园林景观 ·随县警方破获一起盗割电缆大案 ·松滋7万元征集城市形象作品 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 图文：别克英朗第50万台整车于 · 招商·公园1872华师附属墨水 · 中环地产拟在武汉拓店破千家 · 张近东提出农村电商“三化、三云 · 图文：污泥滩上建起大型生态园林 · 随县警方破获一起盗割电缆大案 · 松滋7万元征集城市形象作品 10 荆楚 2016.9.7 星期三 招商·公园1872华师附属墨水湖小学正式开学 楚天都市报讯 2016年9月1日，由华中师范大学与招商蛇口武汉公司（原招商地产武汉公司）合作办学的汉阳区墨水湖小学（华中师范大学附属墨水湖小学）正式开学。汉阳区政府、区教育局等各界嘉宾来到学校，与全校师生共同见证了这一时刻。

华中师范大学附属墨水湖小学总面积约23074㎡，办学规模为30个教学班，拥有一支教学经验丰富、学科配套齐全、专业素质精良的教师队伍。据悉，招商·公园1872业主子女在满足就读条件的前提下，优先享有入学权利。





