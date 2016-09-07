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第10版 荆楚
·图文：别克英朗第50万台整车于武汉工厂正式下线
·招商·公园1872华师附属墨水湖小学正式开学
·中环地产拟在武汉拓店破千家
·张近东提出农村电商“三化、三云、五当”战略 苏宁与农业部签署合作协议
·图文：污泥滩上建起大型生态园林景观
·随县警方破获一起盗割电缆大案
·松滋7万元征集城市形象作品
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图文：别克英朗第50万台整车于
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招商·公园1872华师附属墨水
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中环地产拟在武汉拓店破千家
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张近东提出农村电商“三化、三云
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图文：污泥滩上建起大型生态园林
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随县警方破获一起盗割电缆大案
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松滋7万元征集城市形象作品
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荆楚
2016.9.7 星期三
图文：别克英朗第50万台整车于武汉工厂正式下线
楚天都市报讯 9月6日，别克英朗第50万台整车于武汉工厂正式下线。自2015年3月2日正式上市以来，仅一年半的时间，别克英朗就创造了近50万台的销量佳绩。
英朗的外观设计融汇了Riviera别克“未来”概念车的设计精髓，展翼式HID氙气前大灯时尚大气，全系标配的LED日间行车灯让行车更加安全。别克标志性的360度环抱一体式座舱设计，使内饰细节彰显质感。在静音方面，英朗传承了Quiet-TuningR别克专利静音科技，打造静谧座舱氛围。
此外，别克英朗搭载了先进的智慧互联科技，推出新一代OnStar安吉星全时在线助理，为用户提供包括碰撞自动求助、紧急救援协助、安全保障、导航、车况检测、全音控免提电话、手机应用等26项服务。
安全方面，荣膺C—NCAP五星安全评级的别克英朗采用了BFI一体化车身结构，车身高强度钢使用率超过65%，并全系标配博世9.1版本电子稳定程序、TPMS智能胎压监测系统等主动安全配置，提升行车安全。
英朗共有18T和15N两大车型系列，搭载高效动力总成系统，全系车型油耗低于6L。18T车型搭载1.4LDVVT涡轮增压发动机，匹配7速DCG智能启停双离合变速箱；15N车型搭载1.5LDVVT直列四缸发动机，匹配6速DSS智能启停变速箱或5速手动变速箱。
别克英朗诞生于拥有先进制造工艺水平的上汽通用汽车武汉分公司，在其制造过程中采用了众多国际一流的制造工艺，使英朗成为同级别工艺品质的标杆车型。